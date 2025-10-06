國小學童用「黃金葛汁」下毒報復同學 判賠金額出爐

裝有黃金葛汁的玻璃瓶。（資料照，民眾提供）

台中市一所國小4名五年級女學童，因不滿同班男同學言行舉止，竟密謀「報復」用常見的「黃金葛汁」下手，將毒液摻入水壺內導致男童喝下出現腹瀉、嘴麻與嘔吐症狀，事件曝光震驚社會，男童家長提告求償101萬元，因其中一名女童已道歉，台中地院近日審結，判3名女童及家長應連帶賠償6萬1800元，仍可上訴。

判決指出，4名女童與被害男童是同班同學，女童們因不滿男童平日態度與言行，2023年4月間竟密謀「下毒整人」，先在紙條上列出多種植物毒物選項，包括夾竹桃、姑婆芋與黃金葛，並在紙條上註記「黃金葛只會口腔刺痛、胃痛而已」，最後認為黃金葛最容易取得採用。

同年4月27日，女童們用滴管將榨取出的黃金葛汁滴入男童水壺裡，男童喝下後出現噁心、腹瀉及嘴巴發麻等症狀，但未立即察覺遭人下毒，事隔數日，其中幾名女童認為「效果不明顯」打算重施故技，幸被其中一人臨時勸阻。

直到5月11日，男童在涉案女童座位下發現裝有黃金葛汁玻璃瓶，真相大白，校方立即介入調查並通知家長，涉案4名女童中，有1人主動道歉，其餘3人則由家長代表與對方溝通，男童家長不滿孩子受害及精神創傷，對3名女童及家長提出民事求償101萬5050元。

台中地院審理後認為，女童們行為導致男童出現焦慮、恐懼、情緒低落等心理後遺反應，且經診斷有焦慮與憂鬱傾向，綜合雙方經濟能力與事發情節後，判決3名女童與家長須連帶賠償6萬1800元。

