美、台聯手逮人！跨國運輸槍枝零件 主嫌判刑8年6月

我國主任檢察官陳照世將在美查扣的槍枝零件等證物運送回台。（記者吳昇儒翻攝）

男子謝元淳去年5月間與美國同夥以進口五金零件名義，兵分五路，將16把槍枝運送到國內。美國國土安全檢察署獲報後，轉報我國檢警共同偵辦，去年底將在台的謝姓主嫌等5人起訴。基隆地院近日審結，認定謝男等人違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，分別判處有期徒刑7年4月到8年6月不等徒刑。

美國海關及邊境保衛局去年5月下旬在邁阿密國際郵件處理中心發現一批藏有槍枝零組件包裹預計寄往台灣。美國國土安全檢察署獲報後，將相關資訊提供給我國刑事局國際刑警科，並報請基隆地檢署指揮偵辦。

檢警調查，該集團透過美國共犯取得制式槍枝後，再以五金工具、零件等名義分批進口到台灣，利用大批的工具掩飾槍枝零件，並分藏於5件包裹內，企圖化整為零。

檢警追查發現，4件包裹被美方攔獲，剩餘的一件包裹則已寄往台灣。偵辦人員以包裹追人，發現包裹寄到某機車行內，隨後先揪出男子彭士軒、鄭承濬、葉子賢、邱偉坪等四名犯嫌，最後更查出具有美、台雙國籍的主嫌謝元淳。

據悉，承辦該案的主任檢察官陳照世為了使司法偵審程序順利進行，親自前往美國取得扣押的槍械證物，也成為兩國互助的首例。

檢察官偵訊後，認定謝男等人違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，去年底將5人起訴，並對主嫌求處重刑；並持續追查在美國的共犯。

法官審理後認為，彭男等5人均觸犯槍砲彈藥刀械管制條例中的非法運輸制式手槍罪，分別判處有期徒刑7年4月到7年8月不等徒刑，併科罰10萬至30萬元不等罰金。而謝姓主嫌除觸犯上述罪刑外，另觸犯非法持有手槍主要組成零件罪，判處有期徒刑1年，應併執行8年6月，併罰35萬元，全案仍可上訴。

主任檢察官陳照世（右）指揮幹員們清點槍枝數量。（記者吳昇儒翻攝）

檢警查扣的槍枝零件，能夠組成16把制式手槍。（記者吳昇儒翻攝）

