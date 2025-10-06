以為爸爸睡著…新竹10歲雙胞胎兄弟守亡父一夜

一對年僅10歲的雙胞胎兄弟，2日在家中陪著倒臥的父親一夜，原以為父親只是睡著，直到隔天仍叫不醒，向老師求助。消防人員到場後，發現父親早已身亡。市府社會處與校方都已經協助處理，希望幫孩子度過難關。

據了解，江男長期獨力撫養一對雙胞胎兒子，10年前妻子難產過世後，因重度憂鬱，健康每況愈下，體態更是日益消瘦。

請繼續往下閱讀...

2日兄弟倆目睹父親倒臥家中，以為爸爸像往常一樣累到睡著，無助守在一旁。直到隔天清晨，哥哥去學校找老師求助，老師立刻通報消防人員趕往，才發現江男已經死亡多時。

檢警初步勘驗，江男身高約160公分，只瘦到僅剩50多公斤，頭部有撕裂傷，兄弟說父親2日曾在家中跌倒，後來發現爸爸一動不動，才趕快找老師幫忙，由於江男生前身體虛弱曾住院，免疫力不佳，懷疑因此加上外傷而不治。

家屬透露，江男常說身體不舒服，但因經濟狀況不佳而未積極就醫。鄰居說他平日靠零工與補助維持生活，常見兩名孩子自行上下學。

社會處指出，前陣子江男身體狀況欠佳，社會處有接獲通報，考量他需專人照顧，曾將其暫時安置，期間兩個孩子由長輩接手照顧，社會處也都定期關心。後來江男身體狀況較好而離開安置處所，將孩子接回自行照顧，沒想到仍發生憾事。

校方表示，上週接獲消息後，已由主任與組長家訪了解狀況，同步通知社會處介入安置，並協助申請教育部學產基金及校內急難救助基金，減輕其經濟壓力。學校專輔老師也已展開心理輔導，陪伴兩兄弟度過失親創傷。

