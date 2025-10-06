為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    無照猴左鎮跑山死亡車禍影片曝光 疑先跨對向擦壁再衝撞騎士

    2025/10/06 14:15 記者吳俊鋒／台南報導
    轎車從對向右偏撞到前方騎士。（民眾提供）

    台南左鎮二寮中秋連假首日發生的A1死亡意外，當時的行車記錄器影像曝光，無照的蘇姓男子開著「馬3」在當地飆速，疑先跨到對向，左側擦碰山壁後，緊急右拉，失控衝撞前方17歲楊姓騎士，送醫不治，畫面驚悚。

    昨天網路已爆出，其實18歲的蘇姓男子肇禍之前，因為來回飆速，就先在附近造成擦撞鐵馬的A2事故，警方製單舉發，且禁止行駛，但並未移置、保管轎車，衍生後續的重大死傷意外，讓處理過程的爭議延燒。

    新化警分局發出聲明稿，肇事車輛疑有危險駕駛，啟動偵查作為，經調閱沿路監視器，且通知涉嫌人到場，同行的1部轎車、6輛機車，共4男3女涉及，已通知到案、釐清。

    同行友人的機車記錄器影像曝光，死亡的楊姓騎士當時在前方，於轉彎處遭到跨至對向，且緊忘右偏的「馬3」從後衝撞。

    肇事後，無照的楊姓騎士被撞飛，直擊混凝土護欄，傷勢嚴重，現場已是意識昏迷，「馬3」轎車也失控衝落邊坡，2人受困，由消防隊員救出。

    楊姓騎士送醫不治，無照跑山的蘇男依過失致死，以及涉及危險駕駛等送辦，但肇禍前的A2事故，警方處理後，車子仍被開走，引發爭議，讓新化分局挨轟。

    新化分局強調，肇事車輛於死亡車禍前，同日曾有A2交通事故，員警獲報後到場處理，依規定製單舉發無照駕駛，也禁止行駛，過程有無涉及行政疏失，正調查中，如同仁有違反規定，將從嚴懲處。

    機車騎到中線，「馬3」從對向右偏追撞。（民眾提供）

    轎車從對向右偏撞到前方騎士後，衝落邊坡。（民眾提供）

