竹聯旭仁會吸收理專吸金5千萬 首腦判刑5年6月

竹聯幫旭仁會成員施孝龍涉嫌吸收理財專員，招募高資產客戶投資吸金，警方查扣名錶等證物。（資料照）

竹聯幫旭仁會要角施孝龍涉嫌成立「無雙國際」公司，對外以「投資房地產週轉」名義吸金、強調投入資金可獲12％至26％高額年息，並吸收一名理財專員，藉由理專掌握的高資產客戶名單招募投資，吸金金額5278萬元，新北地院審理後依違反銀行法非法經營收受存款業務罪，判處施5年6月徒刑，施另涉逃漏稅等行為判刑8月，此部份得易科罰金。

同案被告部分，理專柯力維、無雙國際登記負責人王翰宇等6人，分別判處3個月至4年6月不等徒刑；全案可上訴。

檢警調查，施男成立「無雙國際」，聲稱若借款給無雙公司投資房地產的話，年利率高達12％至26％且保障還本，再招攬柯男等人當業務，從柯男人脈或擔任理專時結識的客戶等管道招募投資；施男另外成立網軍，以「孫字兵法策略行銷」公司之名，在網路上衝流量、留好評，讓民眾深信不疑砸錢投資。

檢警調查，有10名被害者受騙投入資金，金額約落在50萬元至400萬元之間，也有一名被害者投資2938萬元最多；施男等人則以上述手法，吸金共5278萬元，柯男等業務可從中賺取0.5％至1％佣金。

檢警2023年11月間發動搜索，查扣現金45萬元、6只名錶、30件金飾珠寶等物，並向法院聲請扣押台北市內湖區一處房產獲准，檢方複訊後聲押禁見施、柯兩人，並諭令其餘5名共犯各5萬元交保，法院則裁定施男羈押禁見、柯男40萬元交保。

合議庭認為，施男等人所為助長投機風氣，擾亂社會經濟，對國家金融秩序管理造成危害，造成被害人之損害不少，情節非輕，施犯後矢口否認，未能和解賠償，判處上述徒刑。

