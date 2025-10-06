為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北男子偷車逛光復災區領物資 安全帽未扣被逮正著

    2025/10/06 14:00 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣吉安警分局路上盤查到一名竊車嫌疑人。（圖由警方提供）

    花蓮縣吉安警分局路上盤查到一名竊車嫌疑人。（圖由警方提供）

    新北市22歲廖姓男子在三重區偷了1輛機車，竟連夜騎到花蓮光復逛災區，還隨手領了餅乾、飲水等物資，騎回花蓮北區的時候，因為安全帽沒有扣好被吉安警分局攔查，發現是遭竊的機車，警方依竊盜罪現行犯將廖嫌逮捕，並移送花蓮地檢署偵辦。

    吉安警分局指出，北昌派出所4日凌晨3點多執行巡邏勤務時，在吉安鄉中央路三段與和平路口前發現1名機車騎士未扣安全帽扣環，遂上前攔查。經盤查確認，該名廖姓男子（22歲）所騎乘普通重型機車，竟是前一日新北市政府警察局所通報的失竊車輛，警方當場逮捕廖嫌，並依竊盜案現行犯移送花蓮地檢署偵辦。

    警方在機車上發現一袋裝有餅乾、水、口罩、小贈品等物品，廖男坦承是在光復鄉救災現場，因為很多人在街上發送，他就順手領取了一些小東西，花蓮縣府呼籲，第一時間設立了物資站，來供有需要的居民取用，請把愛心留給有需要的人，讓資源能夠真正的妥善運用。

    花蓮縣吉安警分局路上盤查到一名竊車嫌疑人。（圖由民眾提供）

    花蓮縣吉安警分局路上盤查到一名竊車嫌疑人。（圖由民眾提供）

    花蓮縣吉安警分局路上盤查到一名竊車嫌疑人。（圖由警方提供）

    花蓮縣吉安警分局路上盤查到一名竊車嫌疑人。（圖由警方提供）

