台中民眾烤肉賞月 驚見大樓陽台火煙狂竄疑洗衣機起火

烤肉民眾抬頭賞月，驚見附近大樓陽台竄出火煙。（民眾提供）

中秋連假夜晚烤肉香四溢，沒想到卻意外發現火警！！昨（5）日晚間，台中西屯區一棟住宅大樓10樓陽台突竄出濃煙與火舌，嚇壞下方正團聚烤肉的民眾，以為有人在陽台「烤太猛」報案，消防人員趕抵迅速滅火，初判是放在陽台的洗衣機起火，詳細原因仍待火調人員進一步鑑定釐清。

據了解，昨晚8點40分許，當時許多民眾正與親友在福雅路住家前烤肉，不經意抬頭賞月時，卻突然有人驚呼「上面在冒煙！」只見附近大樓陽台冒出陣陣黑煙與火光，一度以為是哪戶人家烤肉失控，民眾見情況不對，立刻撥打119報案。

消防局獲報後，立即派出第六大隊及轄區協和分隊等共4個單位、11輛消防車與22名消防人員前往搶救，消防人員到場時，發現該建物為地上12樓、地下2樓RC建築物，10樓火煙竄出，火勢集中於陽台一角迅速拉起水線灌救，火勢於8時57分控制、9時許撲滅，所幸無人員傷亡。

經勘查，現場燃燒室外陽台洗衣機，燃燒面積約5平方公尺，屋主表示當時家中無人操作洗衣機，懷疑是電線老化或短路釀禍，至於起火原因由火調人員調查中。

消防人員拉水線灌救。（民眾提供）

火勢迅速撲滅，所幸無人員傷亡。（民眾提供）

