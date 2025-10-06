為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中民眾烤肉賞月 驚見大樓陽台火煙狂竄疑洗衣機起火

    2025/10/06 13:15 記者許國楨／台中報導
    烤肉民眾抬頭賞月，驚見附近大樓陽台竄出火煙。（民眾提供）

    烤肉民眾抬頭賞月，驚見附近大樓陽台竄出火煙。（民眾提供）

    中秋連假夜晚烤肉香四溢，沒想到卻意外發現火警！！昨（5）日晚間，台中西屯區一棟住宅大樓10樓陽台突竄出濃煙與火舌，嚇壞下方正團聚烤肉的民眾，以為有人在陽台「烤太猛」報案，消防人員趕抵迅速滅火，初判是放在陽台的洗衣機起火，詳細原因仍待火調人員進一步鑑定釐清。

    據了解，昨晚8點40分許，當時許多民眾正與親友在福雅路住家前烤肉，不經意抬頭賞月時，卻突然有人驚呼「上面在冒煙！」只見附近大樓陽台冒出陣陣黑煙與火光，一度以為是哪戶人家烤肉失控，民眾見情況不對，立刻撥打119報案。

    消防局獲報後，立即派出第六大隊及轄區協和分隊等共4個單位、11輛消防車與22名消防人員前往搶救，消防人員到場時，發現該建物為地上12樓、地下2樓RC建築物，10樓火煙竄出，火勢集中於陽台一角迅速拉起水線灌救，火勢於8時57分控制、9時許撲滅，所幸無人員傷亡。

    經勘查，現場燃燒室外陽台洗衣機，燃燒面積約5平方公尺，屋主表示當時家中無人操作洗衣機，懷疑是電線老化或短路釀禍，至於起火原因由火調人員調查中。

    消防人員拉水線灌救。（民眾提供）

    消防人員拉水線灌救。（民眾提供）

    火勢迅速撲滅，所幸無人員傷亡。（民眾提供）

    火勢迅速撲滅，所幸無人員傷亡。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播