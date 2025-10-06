苗栗隨機砍人案 「正義男」護女童受重傷 轉普通病房

苗栗市私立大千醫院外科醫師馮啟彥（左），與「正義男」林男合照，林男將轉出加護病房，還比出「讚！」的手勢，精神狀況不錯。（截取自馮啟彥臉書）

苗栗市2日發生邱姓男子隨機砍人事件，造成丁姓、徐姓2名國小女童及50歲林姓男子受傷；其中「正義男」林男因幫助徐姓女童而遭砍重傷，持續在苗栗市私立大千醫院加護病房觀察，其主治醫師、外科部主任馮啟彥，今（6日）在臉書上捎來好消息，指林男下午將轉出加護病房，持續接受治療。

邱姓男子於2日下午手持利刃在街頭隨機砍人，過程中，林男幫助受傷徐姓女童而遇刺，胸、腹各中一刀，但他仍負傷支開邱男，維護徐姓女童逃離。林男隨後被送往大千醫院急救，由外科及胸腔外科醫師馮啟彥及楊絡勝共同操刀，手術過程發現林男肺臟破裂引發氣血胸，且利刃穿刺很深，橫膈膜及肝臟都有破裂及大量出血現象，經手術後在加護病房觀察。

經過5天的醫治，主治醫師之一的馮啟彥今在臉書上捎來好消息，指「英勇救人被刺好幾刀的林先生，手術後今天要轉出加護病房了！謝謝大家的關心，也祝大家中秋節快樂！」，馮啟彥還與英勇男合照，林男還比出讚的手勢，精神看起來不錯。

苗栗縣政府對林男的見義勇為表達最深的敬意與關懷，承諾全額負擔林男所有醫療費用，同時亦將負擔2名受傷女童之醫療費用，並持續關注3名傷者復原狀況。

