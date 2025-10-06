獨家》印鈔廠前員工丟百萬現金到花圃 拾荒翁撿到送警局追出真相

祝女將裝有百萬現金的背包丟在路邊花圃，被拾荒翁撿走送交警局。（記者陸運鋒翻攝）

曾在中央印製廠任職祝姓女子，日前將裝著百萬現金的背包，丟棄在新北市永和區一處花圃，被拾荒的紀姓老翁撿取送交新北市永和警分局，警方原本懷疑是詐騙款項，但經過2個多月抽絲剝繭清查，並未發現任何異狀，研判祝女應是精神狀態不好才會如此，近期將發還。

據了解，37歲祝女多年前為中央銀行印製廠員工，存了一桶金後在桃園市購入房產，並於去年10月底賣出，而她曾經將大筆現金贈與同事，同事也感到非常困惑，因此通知祝母將錢領回。

警方調查，祝女在8月3日清晨5時許外出，步行約2分鐘後，將背包放置永和福和路一處花圃後離去，過了10分鐘左右，正在撿拾資源回收物的紀姓男子看見，打開後驚見除了有100萬元現金以外，還有未拆封AirTag追蹤器4個及燒肉禮券4張，他連忙跑到附近派出所報案。

警方對於民眾拾獲大筆現金不敢大意，經調閱影像後聯繫上祝女釐清，但她否認背包是自己所放置，也忘記當天的一切，而祝母則稱女兒近日有精神不佳的情況，致使百萬現金懸案一度陷入膠著。

警方起初懷疑有2種可能，其一是祝女為詐騙集團車手，另一種是祝女為詐騙案被害人，持續回溯追查其行蹤後，發現祝女當天拿著大筆現金走出家門，因此，倘若她是詐騙集團成員，詐團不太可能會讓她將贓款帶返家，進而排除她是詐騙集團成員。

警方持續朝祝女可能是詐騙被害人方向清查，但經過2個多月調閱相關金流、影像，除了未發現祝女手機有詐騙紀錄，帳戶金流也無異常，且均由她本人多次小額提領，最後確認這筆百萬現金是「乾淨的」，研判祝女確實精神狀況不太穩定，才會有如此行為，近期將發還百萬現金，至拾獲大筆現金的紀翁，若提出要求將可獲得百萬元的10分之一，也就是10萬元報酬。

警方在背包內發現未拆封AirTag追蹤器4個。（記者陸運鋒翻攝）

警方清查背包內物品後，驚見有一百萬元現金。（記者陸運鋒翻攝）

祝女將裝有百萬現金的背包，丟棄在住處附近的花圃。（記者陸運鋒翻攝）

