霹靂啪啦開炸！鞭炮轟炸漢堡店 1顧客受傷

中秋連假家家戶戶瘋烤肉放鞭炮，高市鳳山4日晚間傳出鞭炮誤射漢堡店家意外，鞭炮霹靂啪啦在店內炸開，造成1名19歲女顧客右腳泛紅受傷自行就醫，放炮婦人急忙登門致歉，傷者暫不提告，高市環保局表示，中秋連假放鞭炮擾民，按噪音管制法最重可處3萬元罰鍰。

警方4日晚間獲報，鳳山區八德路有民眾遭鞭炮灼傷，現場係鍾女（62歲）在家門口施放鞭炮時，鞭炮盒不慎傾倒，導致鞭炮誤射進店家，店內的顧客吳女（19歲）右腳泛紅受傷，自行就醫，無大礙，店家無財物損失。

店家事後上網貼文指出，當時店忽然「霹靂啪啦」的炸開！就在客人座位區，瞬間白煙竄起，爆炸聲連響，當下真的很像電影裡被丟煙霧彈的畫面，加上炸裂的聲音，瞬間以為店裡要燒起來了。肇禍者事後登門道歉，特別提醒她這件事的嚴重性，巷子裡不能放鞭炮，店裡有木製家具，萬一引燃失火後果不堪設想。

警方表示，放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物，除可能涉及社會秩序維護法第63條第1項第4款之外，若因燃放鞭炮而有引發火災之虞，將涉嫌刑法公共危險罪，呼籲民眾放鞭炮時應尋找空曠之安全地點。

環保局表示，按噪音管制法第8條及相關公告規定，晚上10時至翌日上午8時，不得施放爆竹煙火，違者裁處3000元～3萬元罰鍰，但於中秋節等節慶當日不予管制。如施放煙火產生明顯粒狀物，違反空污法32條規定，裁處1200元～10萬元罰鍰。炮屑未清理，違反廢清法27條規定，裁處1200～6000元罰鍰。

