為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    出售護照還裝失竊讓義大利逮到偷渡客揪出賣家 法官判拘40日

    2025/10/06 12:03 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院近日審結，依交付護照供冒名使用罪，判處楊男拘役40日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，依交付護照供冒名使用罪，判處楊男拘役40日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆一名楊姓男子2017年間向外交部領事事務局申請護照後，隨即將護照轉售給網友，再到派出所申報護照失竊。2021年間，我國外交部領事事務局接獲義大利移民官員通報，有一名偷渡客持我國變造護照入境。外交部依照資料追查，揪出楊男，將他移送法辦。基隆地院近日審結，依交付護照供冒名使用罪，判處楊男拘役40日，得易科罰金。

    檢方查出，楊男於2017年10月23日向外交部領事事務局申請護照後，於同年月26日收到，隨即轉售網友。同年11月14日，楊男再前往基隆市警察局第一分局報案指出放在家中的護照失竊，並填具中華民國護照遺失申報表。

    直至2021年8月間，義大利移民官員發現一名不詳國籍人士持我國護照入境，但卻查出偽變造跡象，使用者將護照上的照片抽換，其餘的資料均與楊男相同。移民署國境事務大隊即刻介入偵辦，最終發現是楊男將護照售出。

    檢察官偵訊時，楊男一度宣稱當時是要寄護照拜託網友幫忙購買機票，當時剛出社會，以為買機票要護照，後來有要跟對方要回，但對方都沒有歸還的意思。

    檢察官訊後，依違反護照條例中的交付護照供冒名使用罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官認為，楊男明知護照具個人專屬性，竟輕率交付他人，遭不法冒名使用，又不實向警方謊報。考量他犯後承認犯行，其犯罪動機、目的、手段、所生危害與家庭貧困等狀況後，判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播