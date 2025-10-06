出售護照還裝失竊讓義大利逮到偷渡客揪出賣家 法官判拘40日

基隆地院近日審結，依交付護照供冒名使用罪，判處楊男拘役40日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

基隆一名楊姓男子2017年間向外交部領事事務局申請護照後，隨即將護照轉售給網友，再到派出所申報護照失竊。2021年間，我國外交部領事事務局接獲義大利移民官員通報，有一名偷渡客持我國變造護照入境。外交部依照資料追查，揪出楊男，將他移送法辦。基隆地院近日審結，依交付護照供冒名使用罪，判處楊男拘役40日，得易科罰金。

檢方查出，楊男於2017年10月23日向外交部領事事務局申請護照後，於同年月26日收到，隨即轉售網友。同年11月14日，楊男再前往基隆市警察局第一分局報案指出放在家中的護照失竊，並填具中華民國護照遺失申報表。

請繼續往下閱讀...

直至2021年8月間，義大利移民官員發現一名不詳國籍人士持我國護照入境，但卻查出偽變造跡象，使用者將護照上的照片抽換，其餘的資料均與楊男相同。移民署國境事務大隊即刻介入偵辦，最終發現是楊男將護照售出。

檢察官偵訊時，楊男一度宣稱當時是要寄護照拜託網友幫忙購買機票，當時剛出社會，以為買機票要護照，後來有要跟對方要回，但對方都沒有歸還的意思。

檢察官訊後，依違反護照條例中的交付護照供冒名使用罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，楊男明知護照具個人專屬性，竟輕率交付他人，遭不法冒名使用，又不實向警方謊報。考量他犯後承認犯行，其犯罪動機、目的、手段、所生危害與家庭貧困等狀況後，判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法