中秋節傳憾事！台中女攤商騎車與貨車碰撞 血濺路口奪命

小貨車與機車在路口猛烈碰撞。（圖由民眾提供）

〔

記者許國楨／台中報導〕中秋節原是闔家團圓的日子卻傳出憾事！台中市1名婦人今天清晨騎機車準備前往市場擺攤，行經西區一處路口時，與另輛送貨小貨車發生碰撞，因撞擊力道猛烈，婦人當場噴飛倒臥血泊，經送醫搶救仍因傷重宣告不治，確實肇因及責任歸屬將進一步鑑定釐清。

這起死亡車禍發生在今天清晨6時30分，地點在西區中美街與公正路口，36歲黃姓女子當時駕駛小貨車，由公益路沿中美街往向上北路方向行駛，準備前往向上市場卸貨，而77歲陳劉姓婦人則是騎機車，沿公正路往華美街方向行駛，準備前往同市場擺蔬果攤。

請繼續往下閱讀...

2車於該路口發生碰撞，小貨車車頭與機車右側猛烈碰撞，巨響驚動附近住戶，警方與救護人員獲報趕抵現場時，只見現場一片凌亂，地上散落貨品與機車零件，令人怵目驚心，而婦人頭部重創、失去意識，經送中國醫藥大學附設醫院搶救，仍於7時35分宣告不治。

警方表示，黃姓女子未受傷也無酒駕情形，將詳細蒐證後，交由法院或鑑定單位釐清肇事原因，第一分局呼籲，用路人行經路口時應減速慢行，確認左右來車情形，再行通過，避免反應不及發生交通事故，警方將持續加強交通安全宣導，確保民眾安全。

小貨車車頭凹陷。（圖由民眾提供）

婦人的機車。（圖由民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法