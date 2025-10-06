為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中秋節傳憾事！台中女攤商騎車與貨車碰撞 血濺路口奪命

    2025/10/06 11:32
    小貨車與機車在路口猛烈碰撞。（圖由民眾提供）

    小貨車與機車在路口猛烈碰撞。（圖由民眾提供）

    記者許國楨／台中報導〕中秋節原是闔家團圓的日子卻傳出憾事！台中市1名婦人今天清晨騎機車準備前往市場擺攤，行經西區一處路口時，與另輛送貨小貨車發生碰撞，因撞擊力道猛烈，婦人當場噴飛倒臥血泊，經送醫搶救仍因傷重宣告不治，確實肇因及責任歸屬將進一步鑑定釐清。

    這起死亡車禍發生在今天清晨6時30分，地點在西區中美街與公正路口，36歲黃姓女子當時駕駛小貨車，由公益路沿中美街往向上北路方向行駛，準備前往向上市場卸貨，而77歲陳劉姓婦人則是騎機車，沿公正路往華美街方向行駛，準備前往同市場擺蔬果攤。

    2車於該路口發生碰撞，小貨車車頭與機車右側猛烈碰撞，巨響驚動附近住戶，警方與救護人員獲報趕抵現場時，只見現場一片凌亂，地上散落貨品與機車零件，令人怵目驚心，而婦人頭部重創、失去意識，經送中國醫藥大學附設醫院搶救，仍於7時35分宣告不治。

    警方表示，黃姓女子未受傷也無酒駕情形，將詳細蒐證後，交由法院或鑑定單位釐清肇事原因，第一分局呼籲，用路人行經路口時應減速慢行，確認左右來車情形，再行通過，避免反應不及發生交通事故，警方將持續加強交通安全宣導，確保民眾安全。

    小貨車車頭凹陷。（圖由民眾提供）

    小貨車車頭凹陷。（圖由民眾提供）

    婦人的機車。（圖由民眾提供）

    婦人的機車。（圖由民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播