四湖光電密閉禽舍火警燒死2000隻鵝 設備付之一炬損失千萬

雲林四湖一處智慧養殖禽場發生火災，3棟禽舍、2000隻鵝及許多智慧設施設備都付之一炬，損失千萬元。（民眾提供）

雲林縣四湖鄉一處智慧養殖禽場日前發生火災，4棟禽舍3棟燒毀，還有2000多隻鵝死亡，多項光電、智慧設備也付之一炬，損失千萬元，初步懷疑與飼料供應設備或電線短路有關，詳細起火原因還在調查中。有鑑國內已發生多起光電密閉禽舍火警，雲林縣府呼籲畜牧業者要定期檢視設施設備用電安全。

火警發生在10月2日深夜，場主接獲光電業者通知，指場內太陽能光電系統斷線，他前往查看，驚覺禽場火災且已有明火，雲林縣消防局獲報趕到現場，雖很快控制火勢，但4棟禽舍有3棟受損，2000多隻鵝死亡，場內許多智慧、光電設備及電器用品也都燒毀，所幸無人傷亡。

雲林縣府農業處長魏勝德指出，場主因捨不得地方產業沒落，返鄉接手父親養禽工作，有鑑極端氣候、農村人口老化、缺工等問題，大膽投入高額成本導入智慧養殖設施設備，最令場主不捨是場內有許多省工節能的智慧設備、電器用品全都付之一炬。

魏勝德表示，近年來國內發生多起畜牧場火警，常見原因包括太陽能模組短路、電氣箱過熱及接觸不良等，尤其多數養禽畜舍場位處偏僻地區，易因老鼠啃咬電線導致走火，密閉式禽畜場場內電器設施設備多，相對提高風險，呼籲業者要定期請專業技師檢測，並強化防火設施。

根據內政部建築研究所協同研究報告指出，屋頂型光電發生火災原因，包括光電模組本身起火，控制箱、電線等相關電力設備起火，還有維護不當也可能造成嚴重災害。

魏勝德指出，雲林縣為畜牧大縣，畜牧場有3370場，其中搭設太陽能光電板的畜牧場有1095場，提醒業者應選擇合格廠商確保施工品質，並定期檢查設備，強化消防安全，做好預防與檢測工作，縣府也會加強輔導農民落實，降低火災風險。

