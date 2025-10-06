為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    武嶺下坡煞車失靈！合歡山公路自撞護欄翻車4傷

    2025/10/06 10:13 記者劉濱銓／南投報導
    合歡山公路一輛轎車下山因煞車失靈，自撞護欄後翻覆路中央，導致雙向交通受阻。（取自臉書「中橫路況交通資訊站」）

    南投仁愛鄉台14甲線合歡山公路，今早近7點從武嶺下山的15.8K路段，1輛乘坐4人的轎車自撞護欄，強烈撞擊造成整輛車翻覆路中央，雙向交通因此受阻，仁愛警方獲報趕往移除車輛，並將4人送醫，經查駕駛未有酒駕，自述行駛長下坡路段，突因煞車失靈釀禍，惟詳細肇因仍待調查。

    警方調查，該輛轎車今早從武嶺下山，惟行駛連續長下坡彎道後，卻因煞車失靈，導致整輛車自撞外側護欄，之後反彈翻覆路中央，該起事故也造成雙向道路大塞車。

    當下獲報出動員警並偕同消防救護人員到場，先將車上受傷4人救出送醫，再合力移除車輛，目前道路已恢復雙向通行，所幸4人到院接受治療，皆無生命危險。

    警方表示，中秋節3天連假，山區湧現旅遊車輛，員警除加強違規取締，也提醒遊客山區道路多彎、坡度大，開車務必小心駕駛，若對路況不熟，更應放慢車速，行經長下坡則應以低速檔行駛，透過引擎煞車，以免煞車過熱失靈，若察覺煞車不靈敏時，則要趕緊停靠路邊，待煞車系統降溫，恢復正常之後再上路。

    合歡山公路一輛轎車下山因煞車失靈，自撞護欄後翻覆路中央，導致雙向交通受阻。（取自臉書「中橫路況交通資訊站」）

    合歡山公路一輛轎車下山因煞車失靈，自撞護欄後翻覆路中央，引來大批用路人關心。（「臺灣追雪團line群組」提供）

    合歡山公路一輛轎車下山因煞車失靈，自撞護欄後翻覆路中央，引來大批用路人關心。（「臺灣追雪團line群組」提供）

