為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「扣」一聲沒當回事！撞掉照後鏡殼落跑 台中翁這下慘了

    2025/10/06 10:17 記者許國楨／台中報導
    白色轎車的照後鏡殼被撞飛。（民眾提供）

    白色轎車的照後鏡殼被撞飛。（民眾提供）

    開車一時不注意，沒報警反而「虧更大」！台中市余姓老翁3日開車行經北屯區時，不慎擦撞停在路邊的一輛轎車，導致對方後照鏡殼當場掉落，余翁當下雖聽到「扣！」一聲，還看到對方照後鏡折起，但心想不嚴重又趕時間離開，沒想到隨即被揪出吞肇逃罰單，得不償失。

    邱姓女市民當天到北屯區崇德路3段辦事，將白色轎車停在靠近崇德十路附近路邊停車格，沒想到辦完事要離開時，驚見愛車的白色後照鏡殼居然「掉在地上」，她嚇得以為是被人報復砸車，立刻報警求助。

    第五分局交通分隊員警楊怡修獲報到場，經調閱附近監視器果然拍下真相，當時一輛灰色轎車在行經該處時，車身輕輕掃過停車格內的白車，照後鏡殼隨即應聲飛落，警方循線通知82歲余翁到案說明，他一臉懊惱表示，當時有聽到「扣」的撞擊聲，也看到路旁白色轎車照後鏡後折，但因為趕時間且認為事情不嚴重，因此就沒停下來察看報警。

    警方提醒，依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，發生交通事故後，即使沒有人受傷，也必須報警或採取必要處置，若未通報就離開，除了要負民事賠償責任外，還可處1000至3000元罰鍰，並吊扣駕照1至3個月，如果肇事致人受傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照。

    灰色轎車明顯擦撞到白色照後鏡。（民眾提供）

    灰色轎車明顯擦撞到白色照後鏡。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播