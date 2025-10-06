「扣」一聲沒當回事！撞掉照後鏡殼落跑 台中翁這下慘了

白色轎車的照後鏡殼被撞飛。（民眾提供）

開車一時不注意，沒報警反而「虧更大」！台中市余姓老翁3日開車行經北屯區時，不慎擦撞停在路邊的一輛轎車，導致對方後照鏡殼當場掉落，余翁當下雖聽到「扣！」一聲，還看到對方照後鏡折起，但心想不嚴重又趕時間離開，沒想到隨即被揪出吞肇逃罰單，得不償失。

邱姓女市民當天到北屯區崇德路3段辦事，將白色轎車停在靠近崇德十路附近路邊停車格，沒想到辦完事要離開時，驚見愛車的白色後照鏡殼居然「掉在地上」，她嚇得以為是被人報復砸車，立刻報警求助。

第五分局交通分隊員警楊怡修獲報到場，經調閱附近監視器果然拍下真相，當時一輛灰色轎車在行經該處時，車身輕輕掃過停車格內的白車，照後鏡殼隨即應聲飛落，警方循線通知82歲余翁到案說明，他一臉懊惱表示，當時有聽到「扣」的撞擊聲，也看到路旁白色轎車照後鏡後折，但因為趕時間且認為事情不嚴重，因此就沒停下來察看報警。

警方提醒，依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，發生交通事故後，即使沒有人受傷，也必須報警或採取必要處置，若未通報就離開，除了要負民事賠償責任外，還可處1000至3000元罰鍰，並吊扣駕照1至3個月，如果肇事致人受傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照。

灰色轎車明顯擦撞到白色照後鏡。（民眾提供）

