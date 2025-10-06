為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    無照猴跑山撞死人前已肇事被放行挨轟 新化分局：同仁若違規嚴懲

    2025/10/06 10:18 記者吳俊鋒／台南報導
    中秋連假首日，「馬3」疑在左鎮二寮飆速，追撞機車後衝落邊坡，人員受困，消防隊緊急搶救。（民眾提供）

    中秋連假首日，「馬3」疑在左鎮二寮飆速，追撞機車後衝落邊坡，人員受困，消防隊緊急搶救。（民眾提供）

    台南左鎮二寮中秋連假首日發生A1死亡車禍，無照的蘇姓男子開著「馬3」疑在當地來回飆速，追撞同行的機車，導致17歲騎士送醫不治，昨天網路爆出，其實肇事之前就已先發生擦撞鐵馬A2事故，警方製單舉發，且禁止行駛，但並未移置，車子一樣被開走，後來卻釀成1死2傷的重大意外，新化分局挨轟，今晨聲明，全案調查中，如同仁有違反規定，將從嚴懲處。

    新化警方指出，肇事車輛於死亡車禍前，同日曾發生交通事故，分局員警獲報後到場處理，依規定製單舉發無照駕駛，也禁止行駛，員警處理過程，有無涉及行政疏失，正調查中。

    警方提到，網傳本月4日上午在左鎮二寮路段事故前，肇事車輛疑有危險駕駛，啟動偵查作為，經調閱沿路監視器，且通知涉嫌人到場，計有1部轎車、6輛機車，共4男3女涉及本案。

    該部轎車於二寮路段來回行駛，又跨越雙黃線，疑有公共危險，並追撞同行1輛機車後跌落邊坡，導致楊姓騎士不治身亡，18歲的蘇姓男子無照駕駛，涉嫌過失致死等，由檢察官指揮偵辦中，其餘人員尚查無違規情事。

    根據「道路交通管理處罰條例」第21條規定，駕駛人若無照上路，可處6千至2.4萬元罰鍰，並當場禁止再駕駛，警方並不會立即扣車或沒入車輛；除非違規者5年內累犯，或發生造成重傷、死亡等重大事故。

    若僅屬一般違規，多半是開單告發後由家屬或友人將車領回；該輛「馬3」在首次A2事故後仍被放行，引發質疑。

    中秋連假首日，「馬3」疑在左鎮二寮飆速，追撞機車後衝落邊坡。（民眾提供）

    中秋連假首日，「馬3」疑在左鎮二寮飆速，追撞機車後衝落邊坡。（民眾提供）

