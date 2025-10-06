為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    嘉義朴子小吃攤氣爆 業者涉公共危險罪緩起訴處分

    2025/10/06 09:49 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義地檢署。（資料照）

    嘉義縣朴子市33歲吳姓男子承租經營一間快炒小吃店，去年9月疏忽將小吃店炒台的瓦斯桶出氣閥關閉，9月12日凌晨，瓦斯外洩、周邊的電器發生電氣火花，瞬間引發氣爆，火勢燒毀小吃店，還波及隔壁3間房屋，周邊停放機車、自行車也遭殃，嘉義地檢署近日偵結，認吳男涉犯失火燒燬他物罪，考量因疏忽、已與被害屋主調解，予以緩起訴處分，並向公庫支付5萬元，檢方依職權送台南高分檢再議中。

    警方調查，吳男在朴子市經營快炒小吃店，去年9月12日凌晨小吃店打烊時，疏於未將瓦斯桶出氣閥關閉，該瓦斯桶至炒台、快速爐、油炸爐的瓦斯連接管內仍留有瓦斯，凌晨3點許，小吃店炒台西側瓦斯外洩，又發生電器走火，2者結合瞬間引發氣爆，火勢瞬間蔓延至小吃店內設施，隔壁3房與周邊停放的1輛機車與1輛自行車被燒毀、波及，將吳男依涉嫌放火燒燬住宅罪移送嘉義地檢署。

    檢方認為，吳男因疏忽導致失火事故而發生公共危險，犯後坦承犯行，與被害人已調解成立，認為應以緩起訴處分為適當。另，小吃店火勢蔓延波及3棟房屋，建築物主體均僅有燻燒情形，未達燒燬程度，難認其涉嫌刑法第173條第2項失火燒燬現供人住宅罪，依刑法第175條第3項失火燒燬住宅、建築物及交通工具以外之物罪嫌，認以緩起訴為適當。

