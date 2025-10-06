越南女主婦搞地下匯兌，不到2年經手超過2億元。（資料照）

飄洋過海嫁來台灣的越南籍黎姓女子，與謝姓男子（另案審判中）、在越南友人合作，自2022年11月25日起至去年7月22日被查獲時大搞地下匯兌，不到2年即經手2.1億餘元。黎女也透過另名越籍女子小燕（化名）接受同鄉委託，將錢透過網銀匯回越南，黎女與小燕雙雙被起訴後，苗栗地院近期審理，依違反銀行法判處黎女有期徒刑2年6個月，扣案犯罪所得32.8萬餘元，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之；小燕則被判處有期徒刑1年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束、提供90小時義務勞動、接受法治教育3場次、犯案所得1.5萬餘元除應發還或得請求損害賠償之人外，沒收之。

黎女平時當家管卻與謝男以及暱稱「vivo」、「scott」、「zoe」、「阮氏燕兒」等真實身分不詳合組集團大搞地下匯兌業務，操作越南網路銀行將「委託人」新台幣轉至越南並從中賺取匯差，不到2年便經手2.1億餘元。

小燕則於2023年4月18日加入地下匯兌集團，以每單抽取80元代價接受同鄉委託將新台幣兌換成越南盾。

法官審理時，考量黎女曾涉賭博案遭判刑，素行非佳故判處有期徒刑需入獄；另，小燕坦承犯行並繳回犯罪所得，且素行良好，乃判處小燕緩刑以便其可在觀護人協助下於緩刑期間內提供義務勞務及接受法治教育記取教訓。

