非法將100公斤裝潢廢棄物傾倒在河堤旁 環保蟑螂判刑1年半

屏東警方加強查緝非法傾倒廢棄物行為。示意照，非本案廢棄物。（資料照）

承攬裝潢拆除工程的蔡姓男子，將拆除下來約100公斤的廢棄物交由尤姓男子清運，尤男卻載至河堤旁空地非法傾倒，警方查獲後，將尤、蔡2人送辦，蔡男雖喊冤辯稱不知情，但法官並不採信，依非法處理廢棄物罪分別判處蔡、尤2人各1年6月及1年2月徒刑，並追繳不法所得，可上訴。

未具廢棄物清運執照及許可的蔡姓男子，以2萬2500元價碼承攬一起建築裝潢拆除工程，他將拆除下來約100公斤的裝潢廢棄物，以8000元代價交由尤男清運，尤男竟直接載到里港鄉河堤旁非法傾倒，無視其行徑可能對環境造成的污染及破壞，賺取黑心錢，警方據報後，循線查獲尤男，並揪出同夥蔡男，一併依違反廢棄物清理法送辦。

蔡男雖辯稱不知尤男未具合法清運廢棄物資格，也不清楚尤男會將他委託的該批裝潢廢棄物運往河堤旁傾倒，但屏東地院檢視相關事證後，並不採信蔡男辯詞，且蔡、尤2人有違反廢棄物清理法前科紀錄，素行不佳，依非法處理廢棄物罪分別判處蔡、尤2人各1年6月及1年2月徒刑，並沒收或追繳不法所得。

