與女友人為錢反目 男嗆要開槍還出手痛扁

與女友人為錢反目，男嗆要開槍、還出手痛扁。（資料照）

張姓男子與邱姓女子原為朋友，但後來因為金錢問題生嫌隙，張男甚至在去年某日凌晨以通訊軟體Line致電邱女稱「最好想盡辦法處理、1槍10萬元可以」，導致邱女心生畏懼；張男後來在一處廟宇遇見邱女，因追債不成竟出手掐住邱女撞向一旁遊覽車與車輛後照鏡，邱女男友葉男見狀上前阻止也被張男抓傷。邱女、葉男事後報警，苗栗地院法官近期依觸犯恐嚇危害安全罪，判處張男拘役50日，如易科罰金，以1000元折算1日；張男又犯傷害罪，處有期徒刑3個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

張男與邱女原為友人，後來因金錢糾紛反目，張男先在去年8月間某日凌晨透過Line告訴邱女稱開槍，並傳送訊息與貼圖「最好想盡辦法處理、1槍10萬元可以」、「開完不用還」、「我沒在跟你開玩笑」等。

請繼續往下閱讀...

張男後來在一處宮廟遇見邱女及其男友，張男因追債不成，憤而出手掐住邱女脖子將邱女推撞遊覽車電梯與邱女車輛後照鏡，葉男欲阻止張男卻被張男抓住衣領，導致邱女、葉男紛紛掛彩。

張男坦承被捕後坦承犯行，苗栗地院法官審理後，分別依恐嚇危害安全罪、傷害罪對張男判刑。

