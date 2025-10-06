為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    與女友人為錢反目 男嗆要開槍還出手痛扁

    2025/10/06 09:34 記者蔡政珉／苗栗報導
    與女友人為錢反目，男嗆要開槍、還出手痛扁。（資料照）

    與女友人為錢反目，男嗆要開槍、還出手痛扁。（資料照）

    張姓男子與邱姓女子原為朋友，但後來因為金錢問題生嫌隙，張男甚至在去年某日凌晨以通訊軟體Line致電邱女稱「最好想盡辦法處理、1槍10萬元可以」，導致邱女心生畏懼；張男後來在一處廟宇遇見邱女，因追債不成竟出手掐住邱女撞向一旁遊覽車與車輛後照鏡，邱女男友葉男見狀上前阻止也被張男抓傷。邱女、葉男事後報警，苗栗地院法官近期依觸犯恐嚇危害安全罪，判處張男拘役50日，如易科罰金，以1000元折算1日；張男又犯傷害罪，處有期徒刑3個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

    張男與邱女原為友人，後來因金錢糾紛反目，張男先在去年8月間某日凌晨透過Line告訴邱女稱開槍，並傳送訊息與貼圖「最好想盡辦法處理、1槍10萬元可以」、「開完不用還」、「我沒在跟你開玩笑」等。

    張男後來在一處宮廟遇見邱女及其男友，張男因追債不成，憤而出手掐住邱女脖子將邱女推撞遊覽車電梯與邱女車輛後照鏡，葉男欲阻止張男卻被張男抓住衣領，導致邱女、葉男紛紛掛彩。

    張男坦承被捕後坦承犯行，苗栗地院法官審理後，分別依恐嚇危害安全罪、傷害罪對張男判刑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播