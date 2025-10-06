越籍兄弟永安漁港戲水1人遭海浪捲走 空總直升機加入搜救

越南籍阮姓弟弟永安漁港落水失蹤，海巡、消防人員一早到現場持續搜尋。（記者李容萍翻攝）

中秋連假海邊戲水釀憾事！越南籍一對34、32歲阮姓兄弟昨（5）日傍晚偕2名友人前往桃園市新屋區永安漁港左側外海灘戲水，過程中弟弟不慎落水被海浪捲走，119勤務指揮中心接獲哥哥報案，出動救災人力，消防人員8名、消防車4輛、救護車1輛前往搶救，並請求海巡申請空總直升機協助搜尋，搜尋至晚上近9點未果，考量天色已暗，今（6）日清晨再次搜尋。

警、消表示，分別在平鎭、楊梅區工作的阮男與哥哥昨日傍晚一同前往海濱戲水，但阮男不慎遭海浪捲走，哥哥聽到一聲救命後，就沒看到弟弟身影，於是立即報案，消防局第二大隊永安分隊於傍晚5點33分抵達現場（觀光漁市左側外海灘）會同海巡署隊員立刻展開搜索，並請求空直升機協助搜尋，因天色昏暗搜救不易，將於今日早上6時再搜救。

越南籍阮姓弟弟永安漁港落水失蹤，海巡、消防人員和空總直升機加入搜尋。（記者李容萍翻攝）

