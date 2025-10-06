為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    竹北產婦在月子中心SPA竟尾椎骨折 求償250萬

    2025/10/06 07:53 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹北產婦在月子中心SPA竟尾椎骨折，憤而求償250萬！（情境照）

    竹北產婦在月子中心SPA竟尾椎骨折，憤而求償250萬！（情境照）

    新竹林姓產婦生產後住進竹北某高檔護理之家，才知生產時尾椎骨折，於是參加護理之家的SPA課程後症狀加劇，林女認為院方違法進行醫療行為導致她受傷，憤而求償250萬元，新竹地院調查發現員工是單純提供合法民俗調理服務，且林女如於過程中受傷，為何仍上完全部課程？最後法官判決駁回林女之訴。

    111年9月順利誕下千金，隨即入住竹北某產後護理之家的林女說，入住3天後身體劇痛，由護理師協助急診就醫，始知生產中受有尾椎骨骨折。事後為舒緩身心，參加護理之家90分鐘SPA課程，開始前已告知員工陳女自己尾椎受傷一事，陳女說遇過很多跟林女狀況相同產婦，經過SPA按摩後，狀況均大改善。

    林女基於信任，即聽從陳女指示進行SPA按摩。不料陳女明知其未取得合法醫師資格，竟擅自使用不明器具、徒手施行「推壓」、「整骨」等SPA按摩之醫療行為，造成她尾椎骨折、腰背肌筋膜症候群等傷害，日常生活影響甚鉅，憤而求償250萬元。

    法官調查，林女告陳女所涉過失傷害等刑事案件，業經檢察官調查後，認為陳女並無非法從事醫療業務，僅係單純提供合法民俗調理服務，尚無違反醫師法相關規範，而將陳女不起訴處分。

    且檢方認為，林女如果因陳女按摩而受傷，竟仍繼續接受全程按摩服務，未要求中止按摩，顯與常情有違，且案發時林女舊有傷勢尚未痊癒，難以排除於按摩後從事其他日常活動致傷勢加重之可能性，本案尚乏相當事證，足認林女傷勢係陳女按摩行為所致。最後法官判決駁回林女之訴。

