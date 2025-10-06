新竹熟女墜網戀陷阱，被騙寶馬豪車關稅50萬！（情境照）

新竹一名熟女網路交友認識住在美國的男子，對方聲稱願意為愛移民來台跟她常相廝守，但需先將「BMW X6」豪車寄來台灣，需由她幫忙繳關稅50萬，事後又謊稱人已到桃園機場安檢中心，因攜帶太多現金與黃金而遭羈押，要她再出20萬保釋金，熟女感覺有異報警，逮獲剛因詐騙遭羈押釋放不到1個月的詐欺慣犯洪男，新竹地院依詐欺未遂罪將他判刑10月。

法官調查，詐欺集團成員3月間透過交友軟體認識新竹吳姓熟女，自稱係居住在美國的「王先生」，並誆稱願意結婚、移民台灣，然需先將「BMW X6」車輛寄到台灣，需由吳女幫忙繳納關稅。吳女信以為真，而於7月29日面交52萬元給詐欺集團車手。

8月2日歹徒接續以「王先生」名義聯繫吳女，誆稱人在桃園機場安檢中心，因攜帶太多現金與黃金而遭到羈押，請她找「蔡伯伯」幫忙，復接續以「蔡伯伯」名義聯繫吳女，誆稱需50萬元保釋「王先生」，30萬元他會準備、另外20萬元請吳女準備，並與吳女約定面交款項時間、地點。

洪男依詐欺集團指揮，於8月12日下午到新竹市東大陸橋下停車場，將偽造「免用統一發票收據」1紙交予吳女，表明欲收取20萬元款項，然因吳女已發覺有異而提前報警，洪男遂為埋伏在旁警員當場逮捕。

法官審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有的相關新聞；而被告正值青壯，竟不思依循正途獲取穩定經濟收入，反而貪圖不法錢財，率然加入詐欺集團，價值觀念偏差，嚴重破壞社會治安。

洪男前因參與詐欺集團而涉犯詐欺等罪嫌，經新北地院裁定自2月23日起羈押，而於7月25日釋放出所，竟於釋放後不到1個月內，再度與同一詐欺集團聯繫再度犯案，堪認未能省思過錯、反覆為相類似犯行，實應嚴予譴責。最後依三人以上共同詐欺取財未遂罪將洪男判刑10月。

