跟騷4年不停歇 跟騷男犯3案已入監 被害女子「終可喘口氣」

黃姓男子（騎機車者）跟騷同名女子長達4年，近日終於因酒駕和過失傷害案人監服刑，連同跟騷案都要一併執刑，讓被害人稍可喘一口氣。（資料照）

南投縣黃姓男子跟蹤騷擾同一女子4年，跟騷法上路後，被以跟騷罪名判處拘役40日，易科罰金後繼續跟騷，被害人再度提告，南投地院判刑3個月，黃男已因酒駕和過失傷害案入監，地院近日將3罪定執行刑，跟騒罪也須執刑，被害女子表示「終可喘口氣」，只是長期被跟騷已成為心中永遠的陰影。

35歲的黃姓男子，從4年多前開始跟蹤蹤騷擾化名「小美」的長髮美女，小美2022年5月報案，但因蹤騷擾防制法6月才上路，因此當時警方只能對黃男盤查、勸告，在跟騷法上路後才得以提告，並聲請保護令，南投地院將黃男依跟騷罪名判處拘役40日，得易科罰金。



黃男繳完罰金後繼續跟騷，去年更多次出入小美鄰居家，已違反保護令須遠離小美住所50公尺的規定，小美再度蒐證提告，南投地院法官此次判處黃男有期徒刑3個月。

黃男日前已入監服刑，主要是因今年2月第三度酒駕，並撞傷行人觸犯過失傷害罪，兩罪合併應執刑8個月，南投地院近日再將前兩案加跟騷案3罪定執行刑，3案合併應執行有期徒刑10個月。

司法界人士表示，3案定執行刑就沒辦法分開，跟騷罪也必須服刑，此次法官就黃男的跟騒罪判刑3個月，在實務上已算是較高的刑度，可見法官也認為黃男跟騷惡性重大，算是還給被害人一個公道。

小美得知南投地院的定刑裁定後表示，遭黃男跟蹤騷擾好幾年早已身心俱疲，如今黃男入監雖稍稍可喘一口氣，但這幾年長期被跟蹤騷擾，心中的陰影永遠都在。

