    首頁 > 社會

    她上課認識人夫 從台南摩鐵嘿咻多次到房舍

    2025/10/05 22:54 記者王俊忠／台南報導
    甲姓人夫坦承外遇陳姓女子，在台南的汽車旅館及某房舍嘿咻多次。上床示意圖。（資料照）

    甲姓人夫坦承外遇陳姓女子，在台南的汽車旅館及某房舍嘿咻多次。上床示意圖。（資料照）

    劉姓人妻與甲姓男子在2020年3月結婚，她指控，陳姓女子明知甲男是她丈夫，還從2024年10月到今年4月間在台南新營的汽車旅館、某房舍等地發生多次性行為，侵害配偶權。陳女否認與甲男有性關係；甲男倒是承認有跟陳女說其已婚，陳女表明仍要跟他交往，兩人並有親密合照。台南地院判陳女須賠償30萬元給元配劉女。

    劉女控訴說，她與甲男在2020年3月結婚迄今，陳女明知甲男是她的丈夫，竟從2024年10月到今年4月間仍與甲男交往，並在台南新營區的汽車旅館、台南某處房舍等地發生多次性行為。她得知後精神恍惚、生活陷入低谷，家庭面臨重大危機，因為陳女侵害她的配偶權，要向陳女求償150萬元。

    陳女否認說，與甲男只是朋友關係，沒發生過性行為，直到劉女罵她是小三、阻止她向甲男催討50萬元債款，才知道甲男與劉女是夫妻關係，她並未造成劉女的精神傷害。

    法院開庭時，甲男供稱與陳女是於2024年10月在某農政單位上課時認識，他自我介紹時有說自己已婚，但陳女仍說要跟他交往，兩人確曾從2024年10月下旬到2025年4月在台南新營1家汽車旅館與某房舍發生多次性行為，直到2025年5月間後才未再往來。

    法官根據甲男證詞及陳女與甲男雙手勾攬或甲男躺在陳女身邊的合照，照片中兩人互動親密、已逾越一般朋友間的正常交誼，陳女確已破壞劉女與其甲姓丈夫的婚姻幸福、侵害劉女配偶權情節重大，讓元配承受相當精神痛苦，考量原、被告雙方的學、經歷、經濟收入等條件，判劉女可向陳女求償30萬元慰撫金。此案還可上訴。

    台南地院法官認定兩人有外遇，判陳女須賠30萬給元配劉女。（資料照）

    台南地院法官認定兩人有外遇，判陳女須賠30萬給元配劉女。（資料照）

