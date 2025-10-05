宜縣國小狼師猥褻4少年判1年4月確定 終身不得任教

宜縣驚傳游姓國小教師猥褻4名未成年男學生，被宜蘭地院判處1年4月確定。（記者江志雄攝）

宜蘭縣驚傳國小狼師猥褻未成年男學生，1名游姓男教師用手碰觸學生的生殖器、為他們打手槍，藉此刺激及滿足性慾，已知4人受害。宜蘭地方法院審結，處有期徒刑1年4月，得易科約48萬元罰金，檢察官及游男均未上訴，全案確定。

宜蘭縣政府教育處5日回應，涉案的游姓教師是名代理教師，去年爆出此案後，校方調查屬實即予停聘，將他登錄不適任教師系統，終身不得任教。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，今年50多歲的游男2021到2024年擔任宜蘭縣某國小教師，結識4名曾在他任教學校就讀的男學生，陸續找他們到其住處分別加以猥褻，東窗事發後，學生家長憤而提告，游男在警詢及偵查中均坦承不諱。

4名學生每人被猥褻2次，猥褻手法包括隔著褲子用手碰觸生殖器，或脫去學生褲子打手槍，游姓教師雖未違反他們意願，但案發期間，受害學生都未滿16歲，檢察官今年1月偵結起訴，移審宜蘭地院。

承審法官斥責游姓教師僅為滿足個人性慾，對4名受害人各猥褻2次，嚴重戕害年幼學生身心健康，惟念其坦承犯行，並與被害人和解，各量處之刑得易科罰金。

游姓教師犯對於未滿14歲之男子為猥褻、對於14歲以上未滿16歲之男子為猥褻，合計8罪，各處3月到6月不等刑期，審理期間，受害學生提及予以緩刑宣告，但法官認為，此案受害人4人，應有相當制裁，才足以讓被告心生警惕，不宜緩刑，全案最近審結，應執行有期徒刑1年4月，得易科罰金。據了解，游男採易科罰金執行完畢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法