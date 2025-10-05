為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    記錯中秋 獨居翁深夜找兒孫烤肉迷路 民眾報警助團聚

    2025/10/05 21:33 記者李容萍／桃園報導
    黃姓老翁心中惦記兒子答應中秋節當天要帶他與孫子們一起烤肉團聚，疑似記錯日期，見兒子遲未現身，於是昨晚自行外出準備前往兒子住處，就這樣徘徊在深夜的街頭。（警方提供）

    黃姓老翁心中惦記兒子答應中秋節當天要帶他與孫子們一起烤肉團聚，疑似記錯日期，見兒子遲未現身，於是昨晚自行外出準備前往兒子住處，就這樣徘徊在深夜的街頭。（警方提供）

    桃園市平鎮區76歲黃姓老翁中秋連假深夜獨自在街頭徘徊，當時車輛速度快、險象環生，路過民眾見狀立即報警。經警方了解，獨居黃翁患有失智症，外出想去兒子家團聚過中秋，所幸有民眾及員警熱心協助，經通知黃翁家人平安帶他返家。

    平鎮派出所所長章駿城表示，黃姓老翁平時獨居平鎮區東勢里，患失智症且右眼失明，因為心中惦記兒子答應中秋節當天要帶他與孫子們一起烤肉團聚，加上昨天中秋連假首日，看到鄰居家戶都在烤肉，疑似記錯日期，見兒子遲未現身，於是昨晚自行外出準備前往兒子住處，就這樣徘徊在深夜的街頭。

    路過民眾見到黃翁深夜步履蹣跚走在路上，且過往車速快，擔心會有危險，立即上前關心，但因黃翁無法溝通，只好報警處理。

    平鎮所警員林偉傑、古一翔接獲通報前往察看，無奈老翁神情恍惚，口中念念有詞要去兒子家烤肉，2警見狀，先將老翁帶回派出所安置，並利用警用系統比對，總算順利查出老翁身分。

    兒子接到警方通知趕到派出所，見到老翁平安無恙頻頻道謝，並向警方表示，之前有向父親說中秋節會來接他一起團聚，沒想到父親記錯日子自行外出，所幸遇到熱心的民眾及員警合力協助，才讓父親平安返家。

    圖中黃姓獨居老翁外出找兒孫烤肉迷途，民眾暖報警助團圓。（警方提供）

    圖中黃姓獨居老翁外出找兒孫烤肉迷途，民眾暖報警助團圓。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播