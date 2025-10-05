記錯中秋 獨居翁深夜找兒孫烤肉迷路 民眾報警助團聚

黃姓老翁心中惦記兒子答應中秋節當天要帶他與孫子們一起烤肉團聚，疑似記錯日期，見兒子遲未現身，於是昨晚自行外出準備前往兒子住處，就這樣徘徊在深夜的街頭。（警方提供）

桃園市平鎮區76歲黃姓老翁中秋連假深夜獨自在街頭徘徊，當時車輛速度快、險象環生，路過民眾見狀立即報警。經警方了解，獨居黃翁患有失智症，外出想去兒子家團聚過中秋，所幸有民眾及員警熱心協助，經通知黃翁家人平安帶他返家。

平鎮派出所所長章駿城表示，黃姓老翁平時獨居平鎮區東勢里，患失智症且右眼失明，因為心中惦記兒子答應中秋節當天要帶他與孫子們一起烤肉團聚，加上昨天中秋連假首日，看到鄰居家戶都在烤肉，疑似記錯日期，見兒子遲未現身，於是昨晚自行外出準備前往兒子住處，就這樣徘徊在深夜的街頭。



路過民眾見到黃翁深夜步履蹣跚走在路上，且過往車速快，擔心會有危險，立即上前關心，但因黃翁無法溝通，只好報警處理。

平鎮所警員林偉傑、古一翔接獲通報前往察看，無奈老翁神情恍惚，口中念念有詞要去兒子家烤肉，2警見狀，先將老翁帶回派出所安置，並利用警用系統比對，總算順利查出老翁身分。

兒子接到警方通知趕到派出所，見到老翁平安無恙頻頻道謝，並向警方表示，之前有向父親說中秋節會來接他一起團聚，沒想到父親記錯日子自行外出，所幸遇到熱心的民眾及員警合力協助，才讓父親平安返家。

圖中黃姓獨居老翁外出找兒孫烤肉迷途，民眾暖報警助團圓。（警方提供）

