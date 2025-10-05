為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    中秋連假北市花博又傳暴力衝突 男持美工刀割傷安管

    2025/10/05 20:55 記者姚岳宏／台北報導
    陳男遭安管壓制在地，警方將人上銬帶回。（記者姚岳宏翻攝）

    陳男遭安管壓制在地，警方將人上銬帶回。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市中山區花博園區在中秋連假第二天，又發生鬥毆衝突，今天凌晨1時許，45歲陳姓男子因為在廁所附近徘徊，遭安管勸離，雙方發生口角，陳男越想越氣，離開後竟持美工刀回廁所堵人，卻誤認另名安管是與他口角對象，持刀劃傷對方，造成安管林男左上臂有長達5公分的傷口，後來其他安管見狀一擁而上將他制伏，報警處理，警方依殺人未遂、傷害罪送辦。

    台北市圓山花博園區內，有大約20間的酒吧及餐酒館，周末假日吸引許多年輕人及外籍人士去喝酒玩樂，但因中間有一大區是共同酒桌，酒客交錯，經常發生糾紛，北市府主管單位「產業發展局」曾要求業者，負責周邊秩序，因此聘用約10名的安管人員，但時不時仍發生鬥毆案。

    中山分局圓山派出所今天凌晨1時許接獲報案，稱花博園區有人滋事，警方到場，犯嫌已遭安管人員壓制。

    警方調查，陳姓男子與女友前往喝酒，後來陳男不明原因在廁所外徘徊，遭30歲黃姓安管人員制止並勸導他離開，陳男心生不滿，離開後又回到廁所要堵人，由於安管都穿一樣衣服，他誤認另名23歲林姓安管是制止他的安管，竟持美工刀朝他劃去，林男格擋時左手上臂遭劃傷，另名協助壓制的28歲羅姓安管手部也有挫傷。

    警方查扣犯罪的美工刀，被害2名安管提出傷害告訴，警詢後依刑法殺人未遂、傷害罪移送台北地檢署偵辦。警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿訴諸暴力，警方針對暴力事件嚴辦到底，絕不寬貸。

    警方將陳男押上警車。（記者姚岳宏翻攝）

    警方將陳男押上警車。（記者姚岳宏翻攝）

