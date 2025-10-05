蘇澳市區轎車逆向自撞早午餐店 車頭全毀駕駛昏迷送醫脫險

蘇澳鎮中山路一段今天凌晨發生轎車逆向自撞路旁早午餐店家，駕駛受傷送醫。（警方提供）

中秋節連假第二天，宜蘭縣蘇澳鎮市區發生轎車逆向自撞路旁早午餐店家，由於撞擊猛烈，車頭全毀，店家鐵門被撞凹，所幸當時已經打烊，未波及其他人；23歲游姓男駕駛一度昏迷，經送醫搶救已脫離險境。

蘇澳警分局今天（5日）凌晨0時32分獲報，指蘇澳鎮中山路一段發生自撞交通事故，警方到場了解，發現游姓男子獨自駕駛轎車，沿中山路一段北往南行駛，途經事故地點，逆向撞上已經打烊的店家鐵門，游男緊急送醫，目前仍在加護病房觀察，經過抽血檢驗，無酒精反應，排除酒後肇事。

請繼續往下閱讀...

無辜挨撞的是家早午餐店家，打烊後拉下鐵門，卻遭經過的轎車自撞，肇事車輛車頭全毀，鐵片也凹陷，車禍原因尚待調查釐清。蘇澳警分局呼籲駕駛人夜間行駛應放慢車速，並注意車前動態，確保行車安全。

由於撞擊猛烈，肇事轎車車頭全毀。（警方提供）

無辜挨撞的是家早午餐店家，打烊後拉下鐵門，卻遭經過的轎車自撞，肇事車輛車頭全毀，鐵片也凹陷。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法