為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    疑跨越雙黃線 苗栗19歲騎士撞轎車手骨折

    2025/10/05 19:41 記者蔡政珉／苗栗報導
    19歲機車騎士疑似跨越雙黃線，撞上轎車，當場手骨折、血流不止。（民眾提供）

    19歲機車騎士疑似跨越雙黃線，撞上轎車，當場手骨折、血流不止。（民眾提供）

    19歲機車騎士手骨折、血流不止。（民眾提供）

    19歲機車騎士手骨折、血流不止。（民眾提供）

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕19歲涂姓男子今（5）日下午約4點騎乘機車行經台3線108公里處、苗栗縣獅潭鄉宏化宮路口時，涂男所騎乘的機車與44歲周男駕駛的休旅車發生碰撞，涂男人、車倒地，且涂男整隻右手血流不止。警方、消防人員獲報趕至現場時，涂男癱倒在地，消防人員先處置後趕緊將人送醫，詳細肇事原因尚待警方釐清。

    轄區大湖警方表示，事發當時涂男騎乘機車沿台3線由北往南前進，在事發路口與對向周男駕駛休旅車發生碰撞；事發後周男向警方稱，行經肇事地點時發現涂男所騎乘的機車跨越雙黃線、往他所駕駛休旅車直衝，雖立即煞車往左閃避，不過機車仍猛然撞上休旅車，休旅車頭因此受損；涂男因骨折、全身多處受傷送醫，警方將待後續再詢問當時狀況、釐清肇事原因，2名駕駛皆未酒駕。

    消防人員表示，獲報趕到現場後，發現涂男全身多處擦傷，右手腕骨折，所幸意識清楚，救護人員給予頸圈長背板固定後送醫。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播