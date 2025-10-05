疑跨越雙黃線 苗栗19歲騎士撞轎車手骨折

19歲機車騎士疑似跨越雙黃線，撞上轎車，當場手骨折、血流不止。（民眾提供）

19歲機車騎士手骨折、血流不止。（民眾提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕19歲涂姓男子今（5）日下午約4點騎乘機車行經台3線108公里處、苗栗縣獅潭鄉宏化宮路口時，涂男所騎乘的機車與44歲周男駕駛的休旅車發生碰撞，涂男人、車倒地，且涂男整隻右手血流不止。警方、消防人員獲報趕至現場時，涂男癱倒在地，消防人員先處置後趕緊將人送醫，詳細肇事原因尚待警方釐清。

轄區大湖警方表示，事發當時涂男騎乘機車沿台3線由北往南前進，在事發路口與對向周男駕駛休旅車發生碰撞；事發後周男向警方稱，行經肇事地點時發現涂男所騎乘的機車跨越雙黃線、往他所駕駛休旅車直衝，雖立即煞車往左閃避，不過機車仍猛然撞上休旅車，休旅車頭因此受損；涂男因骨折、全身多處受傷送醫，警方將待後續再詢問當時狀況、釐清肇事原因，2名駕駛皆未酒駕。

消防人員表示，獲報趕到現場後，發現涂男全身多處擦傷，右手腕骨折，所幸意識清楚，救護人員給予頸圈長背板固定後送醫。

