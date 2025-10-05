搶超商脫逃刺傷警 越南籍男大生遭聲押

苗栗縣警局竹南分局將涉嫌行搶的越南籍男大生移送苗栗檢方偵辦。（民眾提供）

一名在北部就讀大學的失聯越南籍21歲黎姓男大生，3日凌晨前往苗栗縣竹南鎮一家超商行搶，涉嫌持刀械及BB槍射擊店員，店員趁機逃離，搶走兩瓶飲料後逃逸。苗栗縣警局竹南分局為追捕犯嫌，一名警員於3日晚遭黎生持刀械刺傷下顎，送醫縫合後，幸無大礙。竹南警方4日晚逮捕黎生。全案依強盜等罪嫌送辦；苗栗檢方今（5）日傍晚以黎生犯罪嫌疑重大，其所涉加重強盜、殺人未遂等重罪，且有相當理由認有逃亡之虞，向苗栗地方法院聲請羈押。

黎姓男大生因開學後未到校被家屬報警協尋，惟黎生於3日凌晨3點多現身苗栗縣竹南鎮一處超商，涉嫌持BB槍對收銀台開槍後，要求店員打開超商保險庫，店員趁機逃離後，黎生見無法得手先拿走兩瓶飲料後逃逸。竹南警分局獲報於新竹市香山區發現黎生，經過兩天一夜追緝後將黎生逮捕，追捕過程中黎生一度走上國道，第一次被攔查時還持折疊刀劃傷一名男警下顎，險些割喉，經送醫縫合後幸無大礙。

請繼續往下閱讀...

案發後，經竹南警分局迅速報請苗栗地檢署檢察官蘇皜翔指揮偵辦，並於昨晚在新竹市香山地區將黎姓男大生逮捕到案。於今日傍晚，經檢察官訊問後，認其涉犯刑法加重強盜罪、傷害罪、加重妨害公務、殺人未遂罪嫌，因黎生犯罪嫌疑重大，且有相當理由認有逃亡之虞，而有羈押之必要，並向苗栗地院聲請羈押。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法