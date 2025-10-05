為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中新光三越、大遠百連假爆棚！ 封行人穿越道「違者告發」 一票人喊擾民

    2025/10/05 16:19 記者許國楨／台中報導
    警方在惠中路、市政北七路路口北側設警示牌。（記者許國楨攝）

    警方在惠中路、市政北七路路口北側設警示牌。（記者許國楨攝）

    新光三越台中店歷經226天復業，加上大遠百周年慶，中秋連假湧現逛街潮，不料市政北七路與惠中路口卻出現警示牌，上頭寫著「行人請直行至下個路口過馬路，違者告發」，引起不少民眾錯愕，有人批評此舉擾民，也有人抱怨，「行人穿越線行人不能穿越，乾脆廢掉好了」，意外引發民怨。

    第六分局則表示，該商圈位處交通要道，假日通過行人穿越道頻繁，近期大遠百周年慶及新光三越台中店復業後，市政北七路北側人行道（惠中路大遠百停車場入口之間）行人、汽車交織情形嚴重，為維護行人安全，9月28日公告10月底前假日期間，惠中路、市政北七路口，西側及北側行人穿越道禁止通行。

    根據觀察，除設置警示牌外，還有多名警員與義交在場協助疏導，不少民眾在該路口北側被員警攔下指引改道，必須到南側，也就是下個斑馬線穿越市政北七路，為此抱怨：「就差幾步路卻要多走一大圈！」、「帶老人家還要改道，真的很不方便。」但也有人認為「不會與進入百貨公司停車場的汽機車人車爭道，真的比較安全」。

    第六分局呼籲，連假期間編排員警在市政北七路、惠中路口站崗，民眾從市政公園停車場前往新光三越、大遠百時，應改由惠中路、市政北七路「南側」穿越道直行，沿南側人行道至惠中二街再依燈號穿越市政北七路，若不聽指引將進行取締告發，請民眾依指示通行。

    警方指引行人直行到下個行人穿越道。（記者許國楨攝）

    警方指引行人直行到下個行人穿越道。（記者許國楨攝）

    前往新光三越、大遠百行人，假日期間必須沿惠中路、市政北七路路口「南側」行人穿越道。（記者許國楨攝）

    前往新光三越、大遠百行人，假日期間必須沿惠中路、市政北七路路口「南側」行人穿越道。（記者許國楨攝）

    警方在該路口祭出「斷流」禁排令。（記者許國楨攝）

    警方在該路口祭出「斷流」禁排令。（記者許國楨攝）

    圖 圖
    圖 圖
