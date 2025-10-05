為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    準備連假撈一筆 賭場隱身土地公廟被警搗破

    2025/10/05 16:07 記者徐聖倫／新北報導
    警方扣回麻將、賭資等各式證物。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回麻將、賭資等各式證物。（記者徐聖倫翻攝）

    土地公廟連通賭場與茶室！新北市淡水警分局接獲線報，前晚前往淡水區清水路某土地公廟查緝，順利破獲藏在土地公廟後方的麻將賭場，逮捕45歲郭姓負責人員工共3人，以及現場5名賭客也被帶回偵詢。警方另發現，賭場一頭通土地公廟，另一頭則通「茶室」，警方推斷應是要讓大家臨時逃跑準備的2條路線。

    據悉，有民眾近期檢舉，清水路這間土地公廟有不明人士出沒，且傳出陣陣麻將聲響，懷疑賭場藉土地公廟掩人耳目。警方獲報即刻展開蒐證，前日警方帶兵前往查緝。

    警方前日持搜索票一路搗進賭場，喝令「不准動」，並將郭男其同夥共3人逮捕，5名賭客也一併帶回。警方於現場扣回麻將5副、帳冊、抽頭金12萬元、賭資58萬元，以及監視系統、鏡頭等相關證物，另發現賭場另一頭通往一處茶室，研判應是賭場負責人安排的逃逸路之一。

    郭男承認犯案，他表示本月連假多，想靠賭場賺一筆，沒想到還沒賺到就先被抓。警詢後，將郭男等3人，依賭博罪嫌移送法辦，5名賭客則依法裁罰。

    警方於賭場內進行查緝。（記者徐聖倫翻攝）

    警方於賭場內進行查緝。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將郭男從土地公廟帶出。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將郭男從土地公廟帶出。（記者徐聖倫翻攝）

