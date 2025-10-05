7旬貴婦2度銀行匯錢「投資」受阻 保住3800萬怨警：太雞婆

施姓婦人2度跑到同一間銀行，準備提出及匯出3800萬元投資，警方獲報到場後認為是投資詐騙陷阱。（記者陸運鋒翻攝）

台北市文山區一名施姓貴婦上個月下旬，2度跑到住家附近同一間銀行，準備提領及匯出共3800萬元存款，行員察覺有異狀請警方到場攔阻，期間施婦一度還抱怨警方太雞婆，但最後確認遭遇投資詐騙陷阱，成功保住血汗錢。

文山二分局調查，78歲施姓婦人上月17日跑到住家附近富邦銀行景美分行，準備提領300萬元現金，堅稱要放在家中使用，警方接獲行員報案到場時，她雖極力否認遭騙，但在同意檢視手機後，發現對話中有「購買黃金及USDT」、「領錢要強勢一點」等訊息，警方追問是否清楚USDT為何時，施女回「我又不懂！」所幸經眾人耐心勸導，她暫時打消提款念頭。

豈料，2天後，施姓婦人又前往同一家銀行，這次更準備將帳戶內3500萬元匯入新開戶，行員再度通報警方到場，而警方詢問其原因時，施婦卻回「會很多嗎？還好吧！」僅聲稱要「分散金流」或「買黃金」，不過，她卻連當時金價都回答不出來。

施婦眼見無法匯款，不斷抱怨銀行「太雞婆」，而在場民眾忍不住勸說「妳很幸運有人關心！」最後在警方、行員、民眾及家屬多方勸說下，施女才終於放棄匯出鉅款。

警方呼籲，詐騙集團常以「投資黃金」、「虛擬貨幣」等名義，誘使民眾提領或轉匯鉅款，並提供話術矇騙行員，切勿輕信來路不明的投資管道，若有疑慮請立即撥打165反詐騙專線或110報案。

警方檢視婦人手機，確認是詐騙訊息。（記者陸運鋒翻攝）

