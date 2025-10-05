為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    7旬貴婦2度銀行匯錢「投資」受阻 保住3800萬怨警：太雞婆

    2025/10/05 15:40 記者陸運鋒／新北報導
    施姓婦人2度跑到同一間銀行，準備提出及匯出3800萬元投資，警方獲報到場後認為是投資詐騙陷阱。（記者陸運鋒翻攝）

    施姓婦人2度跑到同一間銀行，準備提出及匯出3800萬元投資，警方獲報到場後認為是投資詐騙陷阱。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市文山區一名施姓貴婦上個月下旬，2度跑到住家附近同一間銀行，準備提領及匯出共3800萬元存款，行員察覺有異狀請警方到場攔阻，期間施婦一度還抱怨警方太雞婆，但最後確認遭遇投資詐騙陷阱，成功保住血汗錢。

    文山二分局調查，78歲施姓婦人上月17日跑到住家附近富邦銀行景美分行，準備提領300萬元現金，堅稱要放在家中使用，警方接獲行員報案到場時，她雖極力否認遭騙，但在同意檢視手機後，發現對話中有「購買黃金及USDT」、「領錢要強勢一點」等訊息，警方追問是否清楚USDT為何時，施女回「我又不懂！」所幸經眾人耐心勸導，她暫時打消提款念頭。

    豈料，2天後，施姓婦人又前往同一家銀行，這次更準備將帳戶內3500萬元匯入新開戶，行員再度通報警方到場，而警方詢問其原因時，施婦卻回「會很多嗎？還好吧！」僅聲稱要「分散金流」或「買黃金」，不過，她卻連當時金價都回答不出來。

    施婦眼見無法匯款，不斷抱怨銀行「太雞婆」，而在場民眾忍不住勸說「妳很幸運有人關心！」最後在警方、行員、民眾及家屬多方勸說下，施女才終於放棄匯出鉅款。

    警方呼籲，詐騙集團常以「投資黃金」、「虛擬貨幣」等名義，誘使民眾提領或轉匯鉅款，並提供話術矇騙行員，切勿輕信來路不明的投資管道，若有疑慮請立即撥打165反詐騙專線或110報案。

    警方檢視婦人手機，確認是詐騙訊息。（記者陸運鋒翻攝）

    警方檢視婦人手機，確認是詐騙訊息。（記者陸運鋒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播