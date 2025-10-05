男子義氣頂替肇事友後卻為賠償反悔自首 法官判拘30日

新北地院近日審結，判處韓男拘役30日，得易科罰金3萬元。（記者吳昇儒攝）

新北市一名韓姓男子今年1月11日中午搭乘張姓少年的轎車時，不慎與機車發生碰撞，韓男因擔心張姓少年無照被罰，竟稱自己才是駕駛，並製作筆錄。事後，因車輛賠償問題兩人發生爭執，韓男改向警方供出，少年才是駕駛。警方則依頂替罪將韓男移送法辦。新北地院近日審結，判處韓男拘役30日，得易科罰金3萬元。

檢警調查，19歲的韓姓男子與張姓少年原為朋友，案發當時少年開車載著韓男及其他友人，沿新北市土城區峯延街往金城路3段方向行駛，行經峯延街25號前時，與準備左轉的沈姓女騎士發生碰撞。

請繼續往下閱讀...

韓男擔心少年無照駕駛被警方查獲，便向現場處理交通事故員警佯稱自己是車輛駕駛人，進行酒測及製作道路交通事故談話紀錄表。事後，雙方談到車輛相關費用賠償時，談判破裂，韓男直接供出是張姓少年開車。警方則依頂替罪，將韓男移送法辦。

檢察官偵訊時，韓男承認幫張姓少年頂替，但雙方因後續賠償問題談不攏，決定說出實情。檢察官訊後，依法提起公訴，並向法官聲請簡易判決處刑。

法官審理後，認為韓男基於友誼情感犯頂替罪，影響司法公正，在考量他自首，且其犯罪動機、目的等情狀，判處拘役30日，得易科罰金。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法