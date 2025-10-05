為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    中秋烤肉酒後未戴安全帽被攔查 拒檢吞29張罰單最高可處逾12萬

    2025/10/05 15:31 記者陸運鋒／新北報導
    林男酒後未戴安全帽騎車被攔查，但他拒檢違規逃竄。（記者陸運鋒翻攝）

    林男酒後未戴安全帽騎車被攔查，但他拒檢違規逃竄。（記者陸運鋒翻攝）

    中秋節連假期間有許多民眾烤肉慶祝，但新北市林姓男子昨晚喝了啤酒後，未戴安全帽騎機車上路，被巡邏警方攔查時又拒檢，反而催油門違規亂竄，最後逃了3公里仍在板橋區被警方壓制，林男酒測值雖未超標，但他多次違規被開出29張罰單，最高可處逾12萬元。

    中和警分局調查，37歲林男昨晚與友人相約在新北市中和烤肉，期間喝了一杯啤酒，心存僥倖的他，認為住處就在附近，因此騎機車未戴安全帽返家，但途中遇上警方攔查，但林男深怕酒駕被逮，隨即催油門加速拒檢逃竄，警方見狀隨即追上前。

    據查，林男沿路逆向、闖紅燈逃竄了3公里多，最後仍在板橋文化路一段、漢生東路口被警方攔下壓制，雖酒測值僅0.02毫克，未達公共危險罪標準，但沿途違規情形嚴重，包括未戴安全帽、逆向爭道行駛16次、闖紅燈10次、危險駕駛及拒檢逃逸等，共開出29張罰單，最高可處12萬2300元，遠遠高出酒駕罰鍰。

    警方呼籲，民眾飲酒後切勿心存僥倖駕車上路，無論酒精濃度高低，只要有危險駕駛行為皆將依法取締；同時提醒，交通安全應從自律做起，別讓節慶歡樂變成罰單與後悔。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方最後仍將林男攔下壓制。（記者陸運鋒翻攝）

    警方最後仍將林男攔下壓制。（記者陸運鋒翻攝）

