左鎮二寮1死2傷車禍》網傳肇事前飆速影片，警方回應了...

台南左鎮二寮中秋連假首日發生轎車追撞汽車後衝下邊坡的重大意外，騎士送醫不治，另有2人受傷，蘇姓男子無照駕駛，今網路流傳疑似他肇禍前在附近飆速的影片，爭議行徑引起一片嘩然，新化警分局已擴大調閱沿途監視器深入偵辦，除了過失致死之外，也將究責是否涉及公共危險。

開著「馬3」肇事的18歲蘇姓男子無駕照，網傳影片是友人當時從車內拍攝的視角，在狹窄的道路上高速行駛、炫技，枉顧一般民眾的安全。

初步調查，昨天清晨，蘇男與友人上左鎮二寮看日出，同行的有1輛轎車、5部機車，共7、8名男女。這群男女看完日出後下山，經過1處轉彎路段，疑似蘇男駕駛的「馬3」刹車不及，撞到前方同行的機車而肇禍，警方都將全部找來詢問，釐清案情

17歲楊姓騎士噴飛，撞到護欄，傷勢嚴重，當場意識昏迷，「馬3」則失控衝落邊坡，連同蘇男，車內2人受困，消防隊獲報，立刻救援，緊急送醫。楊姓騎士一度被救回，最後仍回天乏術，蘇男與乘客則都有受傷；目擊者曾看到事發前，「馬3」在觀日平台附近道路奔馳，疑似飆速。

車禍發生後，新化警分局全力調查肇禍原因，除依過失致死將蘇男送辦外，也正蒐集相關影像資料，進行比對，深入釐清，若公共危險事證明確，絕不寬貸，究責到底。

