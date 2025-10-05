為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄5印尼移工酒後互毆遭警逮 佔據路中爭吵影響交通

    2025/10/05 14:34 記者黃良傑／高雄報導
    高雄5名印尼籍移工中秋連假酒後互毆，雙方一度佔據路中爭吵影響交通。（民眾提供）

    高雄5名印尼籍移工中秋連假酒後互毆，雙方一度佔據路中爭吵影響交通。（民眾提供）

    高雄外籍移工過中秋節連假不安分，5名印尼籍男移工今（5）日清晨3時46分，酒後相遇，互看不順眼又起口角，雙邊人馬加入混亂，警方獲報出動快打部隊，將5人帶回派出所偵辦，訊後依涉嫌刑法傷害、妨害秩序等罪嫌移送法辦。

    新興分局指出，中山所於10月5日3時46分獲報在新興區八德二路上有民眾打架，立即通報線上快打警力到場處理，經瞭解，當事者兩造皆為印尼籍外籍移工，互不認識，沙男（31歲）、威男（46歲）、路男（25歲），因與另一方的哇男（26歲）、歐男（36歲）酒後店外相遇，雙方人馬發生口角，一度佔據路中爭吵，影響交通。

    沙男等三人疑似情緒失控，涉嫌徒手毆打哇男等2人，5人打群架，警方當場將滋事的沙嫌等5人壓制，帶回偵辦，全案依涉嫌刑法傷害、妨害秩序等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

    高雄5名印尼籍移工中秋連假酒後互毆遭快打警力壓制逮捕。（民眾提供）

    高雄5名印尼籍移工中秋連假酒後互毆遭快打警力壓制逮捕。（民眾提供）

    高雄5名印尼籍移工中秋連假酒後互毆遭警逮。（民眾提供）

    高雄5名印尼籍移工中秋連假酒後互毆遭警逮。（民眾提供）

