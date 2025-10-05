高雄建國高速公路便道4車連環撞 3傷送醫

李男駕車追撞多車昏迷送醫，盧女骨折傷勢嚴重。（民眾提供）

高雄52歲李姓男子今（5）日上午10時許駕駛轎車沿高雄建國一路、高速公路東側便道向北行駛，不明原因追撞前方70歲顏姓男性駕駛的小貨車，又煞車不及撞擊同向機車，造成盧姓女騎士骨折重傷送醫，李男未煞停，再追撞停於路邊的轎車後也因重傷昏迷送醫。

另一名被追撞的小貨車司機顏男（70歲）也感到身體不適自行就醫，警方對受傷的3人施以酒測，均排除酒駕。

苓雅警方表示，今（5）日上午10時許接獲通報車禍，需要警方協助，警方遂派員到場。經瞭解係李姓男子（52歲）駕駛轎車，顏姓男子（70歲）駕駛自小貨車，盧女（43歲）騎乘機車，3人都是同向，沿高速公路東側便道由南向北行駛，於上述時間在建國高速公路東側便道，李男撞擊顏男後方後，向右偏移撞擊盧女，波及路邊停放5輛自小客車。

李男昏迷送醫救治中，顏男擦挫傷自行就醫，盧女骨折送醫治療，意識清楚無大礙，警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為李男未注意車前狀況，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。

苓雅分局呼籲，用路人無論駕駛汽、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，警方將持續宣導用路人遵守交通規則，並加強違規取締告發，以維護市民交通安全。

