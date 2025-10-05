為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北市警用電動機車不再只有Gogoro 今年採購出現「新面孔」車種

    2025/10/05 13:28 記者王冠仁／台北報導
    北市警今年採購新款電動機車KYMCO S7 Keyless EA25AA已正式配發給外勤單位使用。（記者王冠仁攝）

    台北市警局從2018年起採購電動機車並逐年汰舊老舊燃油機車，目前警用機車有超過六成是電動機車。不過，北市警以往採購的車種為Gogoro，隨著一般民眾騎乘Gogoro的人數增多，曾有同仁到換電站換到沒充飽的電池陷入「里程焦慮」。為了避免「雞蛋全放在同一個籃子」，北市警今年度採購的電動機車，就出現了「新面孔」車種KYMCO S7 Keyless EA25AA，也普遍受到基層同仁肯定。

    台北市警局指出，今年度採購的電動機車共444輛，其中69輛為「新面孔」車種KYMCO S7 Keyless EA25AA，其餘375輛則為Gogoro。新採購的電動機車全部都配發給派出所、偵查隊等外勤單位使用。

    北市警表示，這次採購的電動機車出現「新面孔」車種，主要是透過汰換機車之員警意向調查，再加上避免「雞蛋全放在同一個籃子」的風險管控概念，因此這次沒有全部採購Gogoro車種。

    一名派出所所長指出，由於現在一般民眾騎乘Gogoro的人數也不少，電池使用頻率高，再加上派出所並沒有專屬換電站，員警也要到一般的換電站更換電池。曾經有同仁連跑三處換電站，都換到沒充飽的電池，不少同仁對此感到焦慮。

    另名基層員警表示，這次改採買「新面孔」車種KYMCO S7 Keyless EA25AA，同仁普遍抱持正向態度。因為KYMCO使用的電池與Gogoro不同，可以分散風險，再加上這款車種騎乘起來的速度、體驗與Gogoro車種沒有太大差異，也符合勤務需求，同仁大多認為這樣的「良性競爭」，有助於警界能夠使用到更好的車輛與設備。

    北市警今年採購新款電動機車KYMCO S7 Keyless EA25AA已正式配發給外勤單位使用。（記者王冠仁攝）

