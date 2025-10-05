為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    中秋聯歡晚會濺血！不滿唱歌太吵 他持開山刀砍人

    2025/10/05 13:03 記者徐聖倫／新北報導
    警方與現場民眾一起壓制許男。（記者徐聖倫翻攝）

    警方與現場民眾一起壓制許男。（記者徐聖倫翻攝）

    秋節濺血！新北市新莊某社區昨晚舉辦中秋晚會，期間48歲陳姓男子歡唱忘我，同社區鄰居19歲許姓男子覺得實在太吵，雙方發生爭執。雙方越吵越烈，許男一氣之下持開山刀刺向陳男，陳男手臂、腹部受傷，所幸送醫包紮後無大礙，警方也據報將許男逮捕法辦。

    據悉，新莊區新北大道七段一處社區大樓，昨晚間住戶們組織一場中秋聯歡晚會，眾人烤肉、歡唱、暢飲，氣氛本來很歡樂，沒想到接下來竟會發生流血事件。陳男在席間唱歌唱得忘我，許男則認為音量實在太大吵死人，於是雙方發生爭執。

    兩人在社區中庭吵得不可開交，你一言我一語互不相讓，許男這時情緒失控，拿出預藏的開山刀攻擊陳男，陳男見狀抬手擋刀，導致其腹部、右手臂被砍傷，雙方隨即被一旁鄰居拉開並報案。

    警方據報趕抵，即刻將陳男送醫並將許男上銬逮捕，扣回犯案用的開山刀。警方表示，陳男右手臂刀傷3公分，腹部刀傷5公分，所幸傷口不深未傷及要害，經縫針救治後保住一命；許男則向警方供稱「真的太吵，我實在受不了。」承認持刀傷人，警詢後依殺人未遂罪嫌，將許男移送法辦。

    警方扣回開山刀。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回開山刀。（記者徐聖倫翻攝）

