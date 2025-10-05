為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    竊賊偷開走BMW丟包車內孕婦 警找回失車送辦

    2025/10/05 13:07 記者李文德／雲林報導
    46歲周男在嘉義落網，遭竊的轎車也在朴子溪堤防內尋獲。（圖由虎尾警分局提供）

    雲林縣虎尾鎮3日凌晨0點多，一輛BMW轎車未熄火停在按摩店外，遭一名陌生男子突然上車將車開走，還將車上女子丟包高鐵雲林站。虎尾警分局昨（4）日在嘉義逮捕46歲周男，並找回失車，今天依竊盜及強制罪移送法辦。

    賴姓車主前天凌晨開黑色BMW轎車載友人及友人之妻，至虎尾鎮某按摩店消費，友人妻子因懷孕留車上等候，不久，一名身穿黑衣男子駕駛Toyota Wish停在按摩店門口，下車後大步走向BMW轎車，將車開走。同時友人接到妻子驚恐電話，說「有人把車開走了！」友人光著上身衝出店外時，但車輛與孕妻已不見蹤影，而妻子最終在雲林高鐵站下車，幸只受到驚嚇就醫後無大礙。

    警方調閱沿線監視器，鎖定嫌犯行蹤。經追查，昨天下午5時點在嘉義縣六腳鄉發現46歲嫌犯周男蹤跡，立即逮捕到案，並在朴子溪堤防內尋獲失竊車輛，完成採證後已發還車主，全案依涉嫌汽車竊盜及強制罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。

    據了解，周嫌與賴男並不認識，至於周嫌為何把自己現金和車子棄置現場，再偷走別人的車，他並未說明，只稱因發現該車未熄火，他只是隨機偷車。

    46歲周男在嘉義落網，遭竊的轎車也在朴子溪堤防內尋獲。（圖由虎尾警分局提供）

