奇蹟甦醒！21歲男觸電鬼門關前救回 台中警秋節前送暖

台中市21歲王姓男子8月間工作時不慎觸電OHCA（到院前無生命徵象），經醫院全力搶救，奇蹟恢復，讓家屬又驚又喜，其實王男是家中經濟支柱，還得照顧年邁父親與行動不便祖父母，這場意外也讓全家陷入困境，轄區警所趁中秋節前夕前往探視關懷，也協助申請急難救助金，讓王家安心過節。

據了解，王姓男子在台中工業區工作，今年8月間因作業不慎觸電，送醫前一度無呼吸心跳，醫護人員全力搶救後奇蹟甦醒，家屬從絕望到喜極而泣，但接下來的現實卻更沉重，因王男是家中唯一經濟來源，除年邁父親還有行動不便的祖父母，一場意外讓全家頓時失去支柱，生活陷入困境。

台中市警第六分局工業所警員洪佩玲得知後，主動前往王家了解情況，發現他們為低收入戶，平時生活就相當拮据，如今雪上加霜隨即回報所長陳靖宣，協助王家申請急難救助金，並通報社會局介入關懷，秋節前夕還特地準備禮盒前往慰問，讓王家在佳節也能感受到團圓的溫度。

王男回想那場意外，仍心有餘悸地說：「如果不是醫護和大家幫忙，我可能再也見不到家人。」如今他慢慢康復，雖暫時無法工作，卻對未來重新燃起信心，他感謝警方不只守護治安，也願意守護民心，「那份溫暖真的會記一輩子。」六分局強調，警察不只打擊犯罪，也是民眾最堅強的依靠，期望透過對弱勢家庭的關懷與社會責任，真正做到「守護治安，也守護人心」。

