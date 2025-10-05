為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    奇蹟甦醒！21歲男觸電鬼門關前救回 台中警秋節前送暖

    2025/10/05 13:00 記者許國楨／台中報導
    警方與慈善會前往王家慰問。（警方提供）

    警方與慈善會前往王家慰問。（警方提供）

    台中市21歲王姓男子8月間工作時不慎觸電OHCA（到院前無生命徵象），經醫院全力搶救，奇蹟恢復，讓家屬又驚又喜，其實王男是家中經濟支柱，還得照顧年邁父親與行動不便祖父母，這場意外也讓全家陷入困境，轄區警所趁中秋節前夕前往探視關懷，也協助申請急難救助金，讓王家安心過節。

    據了解，王姓男子在台中工業區工作，今年8月間因作業不慎觸電，送醫前一度無呼吸心跳，醫護人員全力搶救後奇蹟甦醒，家屬從絕望到喜極而泣，但接下來的現實卻更沉重，因王男是家中唯一經濟來源，除年邁父親還有行動不便的祖父母，一場意外讓全家頓時失去支柱，生活陷入困境。

    台中市警第六分局工業所警員洪佩玲得知後，主動前往王家了解情況，發現他們為低收入戶，平時生活就相當拮据，如今雪上加霜隨即回報所長陳靖宣，協助王家申請急難救助金，並通報社會局介入關懷，秋節前夕還特地準備禮盒前往慰問，讓王家在佳節也能感受到團圓的溫度。

    王男回想那場意外，仍心有餘悸地說：「如果不是醫護和大家幫忙，我可能再也見不到家人。」如今他慢慢康復，雖暫時無法工作，卻對未來重新燃起信心，他感謝警方不只守護治安，也願意守護民心，「那份溫暖真的會記一輩子。」六分局強調，警察不只打擊犯罪，也是民眾最堅強的依靠，期望透過對弱勢家庭的關懷與社會責任，真正做到「守護治安，也守護人心」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播