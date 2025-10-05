腦補自己被通緝 男子竟衝撞警員逃逸 法官判8月徒刑

台北地院近日審結，依妨害公務罪，判處余男有期徒刑8月。（記者吳昇儒攝）

男子余嘉育今年7月18日清晨6時許，發現警方在台北市信義路五段91巷口執行路檢勤務，因自行腦補涉毒案件遭到通緝，且車內還有依托咪酯電子煙，先是假意配合受檢後，又駕車衝撞逃逸，最終在山區被警查獲。台北地院近日審結，依妨害公務罪，判處余男有期徒刑8月。

檢警調查，47歲余男有多項毒品前科，案發當時因駕車行經路檢崗時，車子出現搖晃及急煞等異狀。陳男等4名員警將他攔下盤查。余男疑因擔心車內有含依托咪酯電子煙主機會被查獲，且不確定自己是否已因毒品案件被通緝，先是假意配合停車受檢，但腳仍控制著油門，準備逃逸。

陳姓警員發現余男神色有異，趕緊站在車前，雙手按在引擎蓋上，想打消余男逃逸的念頭。

但余男竟不顧前方陳員安危，執意開車衝撞，所幸警員及時翻身，未受到撞擊，隨後警方連開兩槍制止，卻被余男逃逸。警方隨即進行攔截圍捕，於案發一小時後，在信義區附近的產業道路將余男逮捕，並車內搜出含毒的電子煙主機。檢察官偵訊後，依妨害公務罪將余男起訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

法院審理時，余男坦承犯行，表示有衝撞員警，且車內也有違禁物品。法官認為，余男誤認將遭逮捕，萌生逃亡念頭，竟衝撞員警逃逸，所幸員警及時閃避；考量他非高速衝撞，且是畏罪逃亡，犯後承認犯行，需扶養母親及未成年子女等情狀，判處有期徒刑8月。

