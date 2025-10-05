苗栗隨機砍人案被害者「橫膈膜、肝臟大出血」 大千醫院馮啟彥：有深仇大恨？

48歲兇嫌邱明治2日下午當街持刀隨機砍人，其中一名受害者為50歲林男，送醫後被發現肺臟破裂引發氣血胸，且橫膈膜、肝臟出現破裂及大量出血現象。（資料照、圖擷取自馮啟彥臉書，本報合成）

苗栗市2日發生當街隨機砍人案，48歲兇嫌邱明治持刀砍傷2名國小學童與1名50歲林姓男子，受害3人隨即被送醫救治。對此，苗栗大千醫院外科部長馮啟彥透露，林男被送到急診室後，除被觀察到肺臟破裂引發氣血胸，其橫膈膜、肝臟因兇嫌利刃穿刺很深，出現破裂及大量出血現象，令他氣得痛斥，「是有怎樣的深仇大恨？」。

馮啟彥3日晚間在臉書分享，2日下午發生的隨機砍人案發生地點，剛好在醫院附近，並提到3名受害者的情況，其中1名女童的胸前，被留下長度約0.5至1公分的割傷，右手肘則有約3公分的切割傷；另1名女童的左胸，有約3至4公分的刺入傷，並出現明顯血胸、氣胸狀況，插管後轉送中國醫藥大學附設醫院治療。

請繼續往下閱讀...

至於唯一的成年受害者林男，馮啟彥回憶自己當時去急診看林男的狀況，發現其胸、右上腹及背部皆有穿刺傷，「真的是傻眼，是怎樣的深仇大恨？胸、腹、背部都被利刃刺出很大又很深的傷口，本來以為只有氣血胸，但是置放胸管後，仍有持續性出血現象，所以到晚上，我們決定由胸腔外科及一般外科醫師聯手一起介入手術！」

馮啟彥透露，他們在手術過程中，不僅發現林男肺臟破裂引發氣血胸，還因為利刃穿刺很深，橫膈膜及肝臟都有破裂及大量出血現象，所幸經過手術後，林男的病情已經比較穩定。他還補充表示，雖然目前林男仍插著呼吸器、在加護病房密切觀察治療，但3日上午醫護人員巡房時，他已經能夠清醒的與大家致意。

馮啟彥指出，曾在10年刺傷4人、被依殺人未遂罪等罪刑入監9年的邱男，今年3月才出獄，疑似因吸毒造成精神狀況不穩定而犯案，為此痛斥，「毒品真的是害人不輕，毒品真的是害人不輕，且很多強暴犯、殺人犯、縱火犯、吸毒者，總是一而再再而三不停的累犯，然後常被縱容，關了沒多久又被放出來。」

馮啟彥直言無法理解，這些累犯被放出來後，又不停地殘害一般善良百姓，大幅消耗社會成本及醫療資源，「民意代表可以因為一點特支費，被重判十幾年，但這一類的累犯，卻不能判更重的刑責，甚至是終身監禁與社會隔絕，不要再讓加害者出來害人」，同時認為精神狀態不穩定的累犯，必須找好的收容所，長期與社會保持距離。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法