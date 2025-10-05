為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    酒駕停路口昏睡還衝撞警車 警破窗逮人又搜出喪屍煙彈

    2025/10/05 11:27 記者陸運鋒／台北報導
    陳男疑因不勝酒力在車上昏睡，甚至衝撞警車，員警破窗後將其逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

    陳男疑因不勝酒力在車上昏睡，甚至衝撞警車，員警破窗後將其逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

    陳姓男子今天清晨5時許，駕車行經台北市內湖區瑞光路、民權東路六段時，疑因不勝酒力在車內呼呼大睡，警方獲報到場時，陳男非但不下車甚至衝撞警車，警方隨即破窗將其逮捕，而陳男酒測值達0.36毫克，又搜出毒品喪屍煙彈，詢後移送偵辦。

    內湖警分局調查，23歲陳嫌今天凌晨在北市中山區某超商，喝了3瓶啤酒後獨自駕車返家，途中行駛內湖瑞光路準備左轉民權東路6段時，疑似喝醉酒精神不濟在車內昏睡，後方用路人見狀紛紛繞過，同時通報警方前來處置。

    據指出，派出所出動6名警力到場，將警車停在陳男車前進行防護，並在車旁呼喚陳男，但陳男卻突然發動車輛衝撞警車，員警立即使用甩棍破窗，並將駕駛拉下車壓制逮捕，而陳男酒測值達0.36毫克，另於車內搜出電子煙1支，經檢驗後呈依托咪酯陽性反應，隨後將其帶回偵辦。

    警詢時，陳男辯稱已經記不得當時情況，對於毒品來源也交代不清，詢後依公共危險、妨害公務及毒品危害防制條例罪嫌移送士林地檢署偵辦，同時採集尿液送檢釐清是否毒駕，另追查毒品來源。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方在車內搜出喪屍煙彈。（記者陸運鋒翻攝）

    警方在車內搜出喪屍煙彈。（記者陸運鋒翻攝）

