酒駕停路口昏睡還衝撞警車 警破窗逮人又搜出喪屍煙彈

陳男疑因不勝酒力在車上昏睡，甚至衝撞警車，員警破窗後將其逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

陳姓男子今天清晨5時許，駕車行經台北市內湖區瑞光路、民權東路六段時，疑因不勝酒力在車內呼呼大睡，警方獲報到場時，陳男非但不下車甚至衝撞警車，警方隨即破窗將其逮捕，而陳男酒測值達0.36毫克，又搜出毒品喪屍煙彈，詢後移送偵辦。

內湖警分局調查，23歲陳嫌今天凌晨在北市中山區某超商，喝了3瓶啤酒後獨自駕車返家，途中行駛內湖瑞光路準備左轉民權東路6段時，疑似喝醉酒精神不濟在車內昏睡，後方用路人見狀紛紛繞過，同時通報警方前來處置。

請繼續往下閱讀...

據指出，派出所出動6名警力到場，將警車停在陳男車前進行防護，並在車旁呼喚陳男，但陳男卻突然發動車輛衝撞警車，員警立即使用甩棍破窗，並將駕駛拉下車壓制逮捕，而陳男酒測值達0.36毫克，另於車內搜出電子煙1支，經檢驗後呈依托咪酯陽性反應，隨後將其帶回偵辦。

警詢時，陳男辯稱已經記不得當時情況，對於毒品來源也交代不清，詢後依公共危險、妨害公務及毒品危害防制條例罪嫌移送士林地檢署偵辦，同時採集尿液送檢釐清是否毒駕，另追查毒品來源。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方在車內搜出喪屍煙彈。（記者陸運鋒翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法