    首頁 > 社會

    中壢警聯合移民署強力臨檢 教師節連假以來查獲15名失聯、非法移工

    2025/10/05 10:35 記者李容萍／桃園報導
    中壢警分局與移民署自教師節連假以來查獲15非法移工。（記者李容萍翻攝）

    教師節與中秋節連假接續到來，桃園市警察局中壢警分局與移民署桃園專勤隊，針對中壢火車站周邊及中平商圈移工消費場所，執行「外來人口治安顧慮場所臨檢查察專案勤務」，查獲失聯移工10人、逾期停留4人、非法打工1人，均依法移請專勤隊辦理，展現維護治安決心。

    桃園巿是全國最多工業區的縣市，也是外籍移工最多的城市。據勞動部統計，桃市共有11萬多名移工，全國占比15％，使得桃園、中壢兩大火車站成為移工活動、聚會的最愛。

    警方近日除針對中壢區外籍人士出入複雜場所實施臨檢掃蕩，也持外文看板同步向在場移工進行「反詐騙、反毒、防制酒駕」宣導，提醒勿輕信詐騙話術、遠離毒品危害且切勿酒後駕車，才能讓在台灣生活安穩又安全。

    中壢警分局長林鼎泰表示，警方將持續結合移民署及相關單位，透過強勢執法與多語宣導並行，積極維護治安，連假期間，「治安不打烊，服務不間斷」，讓每位民眾都能安心生活，共度平安佳節。

