為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    搶超商越籍男大生為軍事迷 開設YT頻道逃逸過程還多次變裝

    2025/10/05 10:38 記者蔡政珉／苗栗報導
    搶超商越籍男大生為軍事迷，開設YT頻道逃逸過程還多次變裝。圖為警方逮捕黎生畫面。（警方提供）

    搶超商越籍男大生為軍事迷，開設YT頻道逃逸過程還多次變裝。圖為警方逮捕黎生畫面。（警方提供）

    前天（3日）在苗栗犯下超商搶案還差點持刀割喉攔查員警的黎姓男大生本身是一名軍事迷，常觀看相關影片，學習軍人實戰技，包括如何肉搏、用刀以及用槍以及如何在荒野生存等，黎生甚至還在Youtube開設頻道，呈現自己所學。

    黎生犯案前也發揮學習而來技能，他在2日晚間9點多先觀察竹南警分局大同派出所附近一間超商，評估該間超商顧客較多後，黎生便轉移犯案目標趁凌晨顧客較少時在另一間超商直接持BB槍連開4槍後，打算取走保險庫現金未能得手。

    據了解，黎生因來自異國，加上性格較內向不善常與人溝通，雖然黎生已經升上大學4年級，但與其熟識的同學偏少，黎生新學期未到校後，其嫁來台灣的親戚得知後焦急向警方報案，就連黎生目前生病的母親也從越南趕至台灣，未料警方成功找到黎生，但黎生身分已經從單純的學生變成搶案與持刀傷警的嫌犯。

    黎生逃逸過程中也運用所學習的軍事知識，逃逸過程中並未使用任何交通工具或大眾運輸，沿途還丟棄搶超商未遂的BB槍、藍波刀、衣物。黎生在躲避警方追緝的2天內，多次跑到行經的超商變裝並且直接從洗手台「取水」解渴，手機電源用罄後，3日早上8點多便直接依國道指標走上香山交流道沿國道往北逃逸，之後發現高架橋樓梯後直接溜下國道，沿途走了約6公里。

    黎生之後跑到位處香山區的一處公園休息、睡覺，直到警方發現黎生，黎生假意配合劃傷員警逃跑後，又跑到附近山區，警方圍捕約20小時終於在廢棄工寮找到黎生蹤跡。

    相關新聞

    失蹤越南男大生持BB槍搶超商 警追捕險遭割喉山區工寮逮人

    搶超商越籍男大生為軍事迷，開設YT頻道逃逸過程還多次變裝。（民眾提供）

    搶超商越籍男大生為軍事迷，開設YT頻道逃逸過程還多次變裝。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播