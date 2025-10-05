失蹤越南男大生持BB槍搶超商 警追捕險遭割喉山區工寮逮人

失蹤越南男大生竟到超商行搶還劃傷員警下顎，警方追到山區工寮逮人。（警方提供）

一名在北部就讀的失聯越南籍21歲黎姓男大生因開學後未到校被家屬報請警方協尋，結果該名黎生竟於3日凌晨3點多現身苗栗縣竹南鎮一處超商，黎生持BB槍對收銀台開槍後要求店員打開超商，但店員趁機逃離後，黎生見無法得手先拿走2瓶飲料後逃逸。警方獲報於新竹市香山區發現黎生，經過2天1夜追緝後終於逮捕黎生，依妨害公務、傷害罪、強盜案送辦；而黎生還在追捕過程中一度走上國道，劃傷一名男警下顎，險些割喉。

警方接獲報案後，報請檢方指揮後，便過濾數百監視器追緝黎生蹤跡；國道警方於3日早上8點多獲報有人走上國道，警方之後確認該名行人為黎生，但趕到場時黎生已經從國道高架橋樓梯爬下逃走。警方陸續追查，發現黎生出沒在新竹市香山區一處公園。

黎生3日晚間8點被趕赴現場的員警攔查時，先假意配合後交出手機與藍波刀後，突然又從口袋掏出另一把折疊刀劃傷奮勇追兇的一名男警，該名男警險些被割喉，下顎血流不止，黎生趁機逃逸。所幸該名員警送醫縫合後無生命危險正在醫院接受治療。

警方調閱資料後，發現黎生逃往山區，大批警力上山追捕，終於在4日傍晚6點在新竹市香山地區山區一處工寮發現黎生，成功逮捕黎生。

據了解，黎生因新學期開始後未到校，其嫁來台的親戚得知後報請警方協尋，結果黎生被警方找到時竟變成搶案嫌犯。

