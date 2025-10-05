電視製作人遭連開15槍 助凶嫌澎湖偷渡出境4人判刑

載運黃姓男子偷渡菲律賓的澎湖籍漁船，依法沒收。（民眾提供）

王姓前電視節目製作人2年前在台北市內湖區遭槍擊，槍手黃姓男子搭船至澎湖再偷渡菲律賓，澎湖地方法院1審依入出國及移民法判決協助黃男偷渡的許姓男子等4人6月至1年不等徒刑、沒收犯罪所得。

據了解，前電視節目製作人王姓男子2023年4月10日晚間回家途中，行經台北市內湖區康寧路，遇黃姓男子（32歲）涉嫌冒充外送員問路竟連開15槍，其中2槍貫穿王姓男子左小腿。黃男犯案後騎機車逃逸，輾轉搭車至高雄、搭船到澎湖，靠接應自澎湖換乘搭漁船偷渡到菲律賓，涉殺人未遂案件，由士林地檢署發布通緝。

黃男計畫殺人後，2023年3月間，便透過管道聯繫陳姓、張姓男子等人協助安排偷渡事宜，並由許姓男子準備人頭證件、另名陳姓男子負責安排船隻，再由許男和張姓男子在澎湖接應、協助藏匿，2023年4月12日在澎湖縣西嶼鄉赤馬漁港，由顏姓男子駕駛澎湖籍漁船載黃男及陳男到公海，轉搭不明船隻讓黃、陳2人偷渡到菲律賓。

澎湖地方法院依入出國及移民法，判許姓男子有期徒刑6月，如易科罰金，以2000元折算1日，沒入犯罪所得3萬5000元；陳姓男子處有期徒刑6月，如易科罰金，以3000元折算1日；顏姓男子處有期徒刑6月，如易科罰金，以3000元折算1日，漁船1艘（價值1300萬元）、犯罪所得45萬0000元均沒收；張姓男子處有期徒刑1年，犯罪所得16萬5000元沒收。

